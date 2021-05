Hobi Puan Maharani Suka Drakor Sampai Senang Bercocok tanam

(Puan menyukai bercocok tanam di halaman belakang rumah. Dok. Instagram resmi Puan Maharani/@puanmaharaniri)

(TIN)

Siapa yang tak mengenal Puan Maharani . Dikenal sebagai sosok pewaris trah Soekarno yang kini menjabat sebagai Ketua DPR RI. Terjun di bidang politik terkesan bisa 'menegangkan'. Tapi, di balik itu semua, Puan ternyata memiliki hobi yang dekat dengan generasi muda, khususnya milenial dan gen Z.Salah satu hobi tersebut adalah menonton drama Korea atau drakor. Hal ini diakuinya pada podcast Deddy Corbuzier, Selasa Juli tahun lalu. Ia mengaku menonton Itaewon Class hingga Crash Landing on You."Suka, benar. Tapi enggak tiap hari nonton. Tapi, mau enggak mau berhenti, karena kita ada kerjaan. Walaupun Zoom work from home, enggak bisa terus-terusan," ujarnya seperti dalam rilis Sekretariat PIS yang diterima Medcom.id.Menurut Puan, drakor dipenuhi dengan nilai positif. Misalnya, Itaewon Class. Drakor satu ini meninggalkan pesan semangat seseorang untuk mencapai tujuannya, yaitu perjuangan karakter yang diperankan Park Seo-joon. Dia harus berjuang setelah dikeluarkan dari sekolah dan kehilangan ayahnya karena kecelakaan.Selain nonton drakor, Puan juga ternyata punya hobi berkebun. Kegiatan satu ini sangat digemari oleh milenial, terlebih setelah pandemi dan adanya peraturan work from home. Banyak anak muda memilih berkebun untuk mengisi waktu luang dan menyegarkan pikiran di rumah.Puan sering kali menunjukkan kegemaran satu ini di akun Instagramnya @puanmaharaniri . "Halo... Saya lagi di rumah mau petik terong. Tapi kayaknya belum terlalu matang, jadi belum bisa. Terus ada tomat, tomat sudah bisa (dipetik), udah mateng-mateng. Bisa buat masak sayuran," tulis Puan pada salah satu unggahannya pada 2 Agustus 2020.Puan juga pernah mengunggah aktivitasnya saat memotong sawi. Ia juga panen jeruk purut, jeruk nipis, cabai, dan belimbing. Ragam sayuran , buah-buahan, serta tanaman hias mewarnai kebunnya.Di kesempatan luang lainnya, Puan beberapa kali sempat menunjukkan kesukaannya berolahraga. Baru-baru ini, ia bahkan mengunggah video ketika sedang jalan kaki 12.000 langkah dari wilayah Kuningan ke SCBD.Hobi olahraga ini dilakukan untuk menjaga kesehatannya, terlebih di masa pandemi covid-19 . Selain jalan kaki, Puan juga suka melakukan olahraga dengan treadmill dan rowing machine.Sebelum masa pandemi, Puan mengaku juga menyukai olahraga renang. Namun, ia tidak lagi bisa melakukannya karena mengikuti protokol kesehatan dan menghindari kerumunan.