Andhita Irianto Sukses Berkarier dalam Bidang Kecantikan di Usia Muda

(Salah satu karya apik dari Andhita. Video: Dok. Instagram Andhita Irianto/@_andhitairianto)

(TIN)

Berapa kali kamu terperangah dengan kecantikan seseorang setelah diberi riasan pada wajahnya. Ada yang mengatakan make up membuat wajah seseorang terlihat lebih cantik, berbeda sampai jadi 'manglingi'.Selain memberikan 'upgrade' pada tampilan wajah riasan atau make up juga bisa memberikan tingkat kepercayaan diri yang lebih. Make up juga pasti digunakan sebut saja misalnya saat akan ke acara wisuda, pemotretan, sampai pada pernikahan.Perjalanan make up terus berkembang sejak dimulainya Edwardian Make up era tahun 1900-an yang menyukai warna agak gelap dengan berjemur dan dimulainya pertumbuhan salon di kota-kota besar. Dan dunia make up terus tumbuh dan berkembang hingga saat ini sampai dengan lahirnya profesi make up artist profesional (MUA).MUA adalah salah satu profesi yang menjanjikan. Bagaimana tidak, pekerjaan MUA dibutuhkan dari mulai perorangan hingga industri periklanan sampai perfilman.Dan jika bicara tentang profesi MUA, perempuan cantik bernama Andhita Irianto adalah salah satu yang sukses di bidang ini.Kesuksesannya digapai saat ia bahkan masih berumur 28 tahun. Usia yang masih muda dan salah satu contoh milenial kekinian yang mampu menepis anggapan bahwa hanya yang tua yang bisa sukses dalam karier.Pebisnis asal Lampung ini malahan bisa menjadi inspirasi bagi milenial lainnya untuk meraih kesuksesan sesuai dengan passionnya.Selebgram beauty ini sukses membangun salon dan spa yang terkenal di Lampung, yaitu Andhita Irianto Salon & Spa. Dengan usahanya itu ia mampu meraup pundi-pundi rupiah dalam usahanya.Menurut Andhita, kunci suksesnya dalam karier dan bisnis ialah berkat menekuni bidang yang ia cintai dan keinginan membuat orang tua bangga.Sebab, kedua hal itu yang membuatnya bersemangat dan totalitas terhadap pekerjaanya. Apakah itu saat masih menjadi seorang make up artist, maupun sebagai pengusaha salon dan spa.“Make up artist dan salon ialah dunia yang berdekatan. Sama-sama bidang yang saya sukai. Ditambah saya sering pergi ke salon setiap minggunya. Itulah yang membuat saya berpikir kenapa tidak membuka salon saja,” kata Andhita seperti dilihat di postingan Instagram @_andhitairianto baru-baru ini.“Dari segi pelayanannya sendiri, keunggulan kami ialah kami punya standar kerja. Juga, saya atur suasana dan pelayanannya, sehingga pelanggan yang treatment di salon kami seperti berada di rumah. Agar mereka nyaman dan betah selama treatment di sana,” tambahnya.Andhita juga bercerita salon dan spa yang dirintisnya sempat berhenti di awal pandemi covid-19. Namun, akhirnya bisa kembali dibuka dengan menjalankan protokol kesehatan, baik itu untuk para pelanggan maupun karyawan."Jadi, pelanggan yang mau masuk salon itu harus mencuci tangan, memakai hand sanitizer, memakai masker dan physical distancing. Kebetulan salon kami luas, sehingga mudah menerapakan. Tentu, hal itu juga dilakukan oleh karyawan kami," terang wanita kelahiran 11 Oktober 1992 ini.Hal itu dilakukan, pungkas Andhita, agar pelanggan merasa lebih aman dan nyaman dalam melakukan perawatan di Andhita Irianto Salon & Spa. "Dan, akhirnya usaha (salon) ini tetap berjalan lancar meski di tengah pandemi, hingga sekarang," pungkas Andhita.