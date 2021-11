Diperingati Tiap 20 November, Ini Sejarah Hari Anak Sedunia

Sejarah Hari Anak Sedunia

Hari Anak Sedunia diperingati tiap 20 November. Foto: Dok/United Nations

Tema Hari Anak Sedunia 2021

Jakarta: Hari Anak Sedunia jatuh pada hari ini, Sabtu, 20 November 2021. Tahun ini adalah peringatan ke-67.Hari Anak Sedunia pertama kali ditetapkan pada tahun 1954 sebagai Hari Anak Sedunia dan dirayakan pada tanggal 20 November setiap tahun. Tujuannya mempromosikan kebersamaan internasional, kesadaran di antara anak-anak di seluruh dunia, dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak.Tanggal 20 November merupakan tanggal yang penting karena pada tahun 1959 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengesahkan Deklarasi Hak Anak. Ini juga merupakan tanggal pada tahun 1989 ketika Majelis Umum PBB mengadopsi Konvensi Hak Anak.Sejak tahun 1990, Hari Anak Sedunia juga menandai peringatan tanggal Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi dan Konvensi tentang hak-hak anak.Tema Hari Anak Sedunia 2021 adalah Masa Depan yang Lebih Baik untuk Setiap Anak (A Better Future for Every Child). PBB mengungkapkan bahwa pandemi covid-19 telah menunjukkan bagaimana ketidaksetaraan memengaruhi hak setiap anak.Baca: Ajang Kreativitas, Wisata Virtual Perpustakaan Hingga Dongeng Sejarah si Pitung Dari perubahan iklim, pendidikan dan kesehatan mental, hingga mengakhiri rasisme dan diskriminasi, anak-anak dan remaja menyuarakan isu-isu yang penting bagi generasi mereka dan menyerukan orang dewasa untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.Pada Hari Anak Sedunia ini, lebih penting dari sebelumnya bahwa para pemimpin mendengarkan ide dan tuntutan mereka.