1. Sejarah Hari Perempuan Internasional

Poster untuk merayakan Hari Perempuan Internasional di Jerman pada 8 Maret 1914. Sumber: Wikimedia Commons.

2. Warna Hari Perempuan Internasional

3. Tema Hari Perempuan Internasional 2022

Hari Perempuan Internasional 2022. Sumber: internationalwomensday.com

(SYN)

Jakarta: Hari Perempuan Internasional (International Women's Day/IWD) diperingati tiap 8 Maret . Tema tahun ini adalah #BreakTheBias.Hari Perempuan Internasional merayakan dan bersukacita atas pencapaian sosial, ekonomi, budaya dan politik perempuan di seluruh dunia.Baca: Makna Google Doodle pada Hari Perempuan Sedunia Berikut beberapa hal terkait Hari Perempuan Internasional dikutip dari Times of India.Selama 1908, terjadi perdebatan kritis yang sedang berlangsung di antara perempuan mengenai penindasan dan ketidaksetaraan yang mereka kampanye. Kampanye untuk perubahan mulai menjadi lebih vokal ketika 15.000 wanita berbaris melalui New York City menuntut jam kerja yang lebih pendek, gaji yang lebih baik, serta hak suara.Pada 1909, Hari Perempuan pertama kali diperingati di seluruh Amerika Serikat. Pada tahun tahun berikutnya, sebuah konferensi internasional wanita pekerja diadakan di Kopenhagen, Denmark.Di situlah ide Hari Perempuan Internasional dikemukakan Clara Zetkin, seorang pemimpin Women's Office untuk Partai Sosial Demokrat di Jerman.Pada 1911, Hari Perempuan Internasional dihormati untuk pertama kalinya di Austria, Denmark, Jerman, dan Swiss pada 19 Maret. Antara 1913 dan 1914, perempuan di Rusia merayakan Hari Perempuan pertama mereka pada 23 Februari.Kemudian, diputuskan bahwa 8 Maret dapat menjadi hari yang diterima secara global untuk merayakan IWD. Hari Perempuan Internasional pertama kali diperingati oleh PBB pada 1975.Ada tiga warna sebagai lambag Hari Perempuan Internasional adalah ungu, hijau dan putih. Ungu melambangkan keadilan dan martabat, hijau melambangkan harapan, dan putih melambangkan kemurnian, yang sedikit dikawinkan dengan kontroversi.Warna-warna tersebut berasal dari Women's Social and Political Union (WSPU) di Inggris pada 1908.Baca: Rayakan Hari Perempuan Sedunia, Ini Lagu-lagu Musisi Perempuan Pilihan Mahalini hingga Yura Yunita Setiap tahun, 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional. Tahun ini, tujuannya adalah untuk menciptakan dunia yang setara gender.Tema tahun ini adalah #BreakTheBias yang artinya merayakan kesuksesan seorang wanita dan meningkatkan kesadaran terhadap bias. Caranya adalah dengan memilih tantangan untuk membawa perubahan. Tagar peringatan Hari Perempuan Internasional untuk tahun ini adalah #ChooseToChallenge dan #IWD2022.Beberapa misi telah dibuat untuk mengkampanyekan Hari Perempuan Internasional. Seperti merayakan wanita teknologi dan inovasi mereka, memuji kesetaraan wanita dalam olahraga, mendidik wanita tentang keputusan pilihan kesehatan, membangun tempat kerja inklusif yang berkembang, meningkatkan visibilitas wanita kreatif, dan menempa pemberdayaan mereka di seluruh dunia.