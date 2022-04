Dampak Long Covid pada Anak-anak, Nyeri Sendi Sampai Sakit Kepala

(Para peneliti di University College London dan Public Health England menemukan antara 2 persen dan 14 persen remaja ditemukan masih mengalami kelelahan dalam long covid. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Sebagian besar anak-anak dengan infeksi covid-19 memiliki gejala ringan atau tidak memiliki gejala sama sekali. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (Centers for Disease Control and Prevention/CDC) mengatakan siapa pun yang pernah menderita covid-19 - bahkan jika penyakitnya ringan bisa mengalami efek long covid.Sebelum jatuh sakit, anak-anak yang dilihat Danilo Buonsenso di Rumah Sakit Universitas Gemelli di Roma, Italia, terlihat lincah dan aktif. Sebagian besar bermain olahraga dan mengambil bagian dalam kegiatan sepulang sekolah.Tapi kemudian mereka tertular covid-19, beberapa bulan setelah mereka tampaknya pulih dari infeksi virus awal, anak-anak terus berjuang dengan berbagai gejala yang membuat mereka tidak dapat kembali ke kehidupan normal mereka."Dan kemudian mereka tidak dapat kembali ke rutinitas sekolah normal karena mereka mengalami sakit kepala atau kesulitan berkonsentrasi setelah beberapa jam," papar Buonsenso yang menjadi dokter pertama yang melakukan survei apakah anak rentan terhadap long covid-19.Seperti dinukil dari BBC, Buonsenso telah melihat anak-anak dengan gejala kelelahan, insomnia, nyeri sendi, masalah pernapasan, ruam kulit, dan jantung berdebar yang menetap, yang dapat bertahan berbulan-bulan setelah infeksi berlalu.Sementara sebagian besar anak-anak pulih dengan cepat, para spesialis masih khawatir tentang tanda-tanda awal yang menunjukkan bahwa tingkat mereka dengan covid-19 yang lama bisa meningkat."Kami saat ini melihat peningkatan jumlah anak yang didiagnosis dengan kondisi pasca-covid," kata Carlos Oliveira, dokter anak yang menjalankan program perawatan pasca-covid di Rumah Sakit Anak Yale New Haven, di Connecticut, AS.Para ahli tetap mencoba mencari tahu seberapa lama covid-19 umum terjadi pada anak-anak. Para ilmuwan di University College London baru-baru ini meluncurkan definisi standar pertama dari kondisi tersebut - gejala yang berdampak pada kesejahteraan fisik, mental atau sosial anak-anak dan bertahan selama minimal 12 minggu setelah pengujian awal covid-19.Para peneliti di University College London dan Public Health England menemukan beberapa jawaban konkret pertama setelah menyurvei 3.065 anak berusia 11 hingga 17 tahun yang dites positif covid-19.Antara 2 persen dan 14 persen remaja ditemukan masih mengalami kelelahan, sesak napas dan sakit kepala terus-menerus, 15 minggu setelah melaporkan tes PCR positif, dan pada tingkat yang lebih tinggi daripada kelompok kontrol yang dites negatif virus.Oliveira mengatakan kepada BBC bahwa dalam beberapa kasus anak-anak dapat mengalami kerusakan organ akibat virus penyebab covid-19, Sars-CoV-2.Ini dapat menyerang jantung atau pankreas, menyebabkan kondisi seperti perikarditis atau pankreatitis di mana organ tertentu menjadi meradang – yang dapat menyebabkan masalah pernapasan dan komplikasi jangka panjang lainnya, tetapi ini relatif jarang terjadi.“Kalaupun prevalensi long covid ternyata bisa dikatakan 2 persen, mengingat ratusan ribu anak yang terjangkit covid, itu masih angka yang sangat masif,” ujar Oliveira.Ia juga mengatakan gejala covid panjang yang dominan pada anak cenderung kelelahan, sakit kepala, pusing, nyeri pada otot dan persendian.Hal ini pun diamini oleh Buonsenso yang mengatakan bahwa jumlah long covid pada masih sangat besar sehingga dunia tidak dapat mengabaikan penderitaan mereka.