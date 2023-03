One Stop Solution Services Dibutuhkan untuk Menjaga Kepercayaan Konsumen

(FIR)

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada dua tahun belakangan ini membuat penjualan via online kian meningkat. Alhasil, brand-brand fokus memilih membuka gerai online demi menjawab kebutuhan konsumen.Tapi seiring pandemi yang kian mereda, satu persatu brand-brand mulai kembali membuka gerai mereka. Bahkan tak jarang yang melakukan ekspansi ke berbagai lokasi yang menurutnya sangat memudahkan konsumen.Salah satu yang melakukannya adalah Ariston Indonesia yang secara resmi membuka gerai One Stop Solution Services pertama. Konsep ini untuk menghadirkan kenyamanan menyeluruh dan berkelanjutan bagi setiap konsumen.Dicabutnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) memberikan ruang bagi masyarakat untuk dapat kembali aktif melakukan kegiatan tatap muka. Ariston melihat hal ini sebagai momen tepat untuk meningkatkan kedekatan dengan konsumen melalui ketersediaan tempat yang memungkinkan pelayanan secara tatap muka dilakukan.Dipilihnya Plaza Glodok sebagai lokasi gerai Ariston One Stop Solution Services dinilai strategis melihat target demografis Ariston Indonesia, serta terpusatnya lokasi pencarian perangkat elektronik dan sanitary di daerah Pinangsia, khususnya peralatan rumah tangga. Ariston mencoba menghadirkan pengalaman layanan yang lengkap, dan diharapkan dapat menjadi solusi kebutuhan pelayanan konsumen yang beragam."Sesuai dengan tagline kami, yaitu The Home of Sustainable Comfort, kami ingin setiap konsumen mendapatkan kenyamanan menyeluruh tidak hanya melalui produk pemanas air kami yang inovatif, namun juga pelayanan lengkap yang dipersonalisasi dengan dukungan desain gerai yang mengutamakan kenyamanan, tentu semua ini agar kami lebih mengenal para pelanggan dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap Ariston," jelas Danu Hermawan, Parts & Service Director Ariston Indonesia.Mengusung sustainable design, gerai Ariston One Stop Solution Services terdiri atas lima lantai yang memiliki fungsi masing-masing di tiap lantainya mulai dari konsultasi, hingga layanan servis atau perbaikan perangkat. Desain pada lantai pertama yang didominasi dengan aksen kayu, Ariston ingin memberikan kesan tropis yang modern.Perpaduan warna merah, putih, dan abu-abu juga dihadirkan untuk memperkuat identitas Ariston dan membawa suasana yang nyaman dan hangat saat konsumen pertama kali memasuki ruangan."Gerai ini sudah dirancang untuk dapat memberikan pelayanan yang lengkap mulai dari konsultasi yang tersedia pada lantai satu, area office dan servis pada lantai dua dan tiga, area pelatihan khusus pada lantai empat bagi para teknisi," terang Danu."Itulah kenapa gerai ini dikatakan sebagai One Stop Solution Services, karena semua kebutuhan konsumen tersedia di sini," pungkasnya.