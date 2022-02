Jadikan Paling Berkesan, Ini Tips Rayakan Valentine di Rumah

Makan malam virtual

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Membuat cokelat

Bikin album foto

Me time

Bulan Februari identik dengan hari kasih sayang ( Valentine’s Day ). Ini merupakan momen berbagi kasih sayang yang paling ditunggu-tunggu sebagian besar orang. Mereka yang memiliki pasangan biasanya juga semangat merencanakan kegiatan mereka di hari tersebut. Bahkan, mungkin sudah memiliki tradisi masing-masing untuk merayakan hari kasih sayang.Namun, mengingat kita masih harus menjalani berbagai pembatasan aktivitas di luar rumah, perayaan Valentine kali ini mungkin masih dirayakan di rumah saja. Tapi, tidak perlu khawatir, kamu tetap dapat merayakan Valentine yang berkesan bersama orang terkasih meskipun secara virtual atau dari rumah saja.Platform e-Commerce Lazada membagikan beberapa ide kegiatan menyenangkan yang bisa kamu lakukan bersama orang terkasih di hari Valentine, di antaranya:Belum bisa hang out bareng, virtual dinner to the rescue! Tentukan jam dinner dengan pasangan ataupun sahabat, boleh juga menentukan dress code dengan warna senada supaya virtual dinner kamu semakin seru. Pesan makanan dari restoran favorit kalian, atau kamu juga bisa mengirimkan makanan yang kamu masak sendiri.Meskipun secara virtual, kamu tetap bisa dandan dan berpakaian layaknya akan makan di luar rumah, supaya momennya tetap terasa spesial. Di Valentine promo Lazada, sedang ada penawaran spesial untuk produk-produk kecantikan. Mulai dari lipstik, pelembab dan eye cream. Untuk melengkapi perlengkapanmu berkumpul secara virtual, ada juga penawaran khusus untuk berbagai smartphone berkualitas.Cokelat merupakan salah satu simbol paling populer dalam perayaan hari Valentine. Selain rasanya enak, cokelat juga salah satu makanan yang dapat membantu memperbaiki mood. Nah, kamu juga bisa membuat cokelat Valentine-mu sendiri lho untuk diberikan ke pasangan atau sahabat, dengan begitu kamu bisa bebas berkreasi untuk menghias dan meracik cokelatmu sendiri.Ada banyak pilihan cetakan cokelat dengan bentuk lucu yang bisa kamu pilih di platform Lazada. Selain itu, kamu juga bisa menambahkan berbagai topping seperti kacang ataupun marshmallow untuk menambah kelezatan pada cokelat Valentine buatanmu. Untuk sentuhan terakhir, jangan lupa kemas cokelat dalam box yang cantik.Menyimpan foto di album tentu memiliki kesan tersendiri yang terasa lebih personal dibandingkan menyimpan di ponsel ataupun komputer. Di Valentine kali ini, kamu bisa mengisi waktu luang untuk membuat album foto yang bisa jadi ide hadiah untuk pasangan atau sahabat. Kegiatan ini pastinya akan terasa sangat menyenangkan, karena kamu dan orang terkasih dapat melihat kembali momen-momen berharga dalam hidup kalian.Selain itu, kamu juga bisa menuangkan kreativitas dalam menciptakan ceritamu sendiri. Seperti memilih album foto yang unik sampai dengan menghiasnya dengan kertas warna-warni dan hiasan cantik lainnya. Tentunya, di Lazada kamu bisa mendapatkan semua peralatan yang kamu butuhkan untuk membuat kumpulan memorimu dapat dikenang sepanjang masa.Siapa bilang hari Valentine hanya bisa dinikmati bersama pasangan atau memberikan hadiah kepada orang terkasih saja? Kamu juga dapat menghadiahi diri sendiri di hari Valentine lho. Salah satu hadiah terbaik yang dapat diberikan ke dirimu sendiri adalah memastikan tubuhmu mendapatkan waktu beristirahat yang cukup dan berkualitas. Untuk itu, pastinya kamu harus memiliki perlengkapan tidur terbaik agar tidurmu menjadi semakin nyenyak.Dengan piyama istimewa, bisa buat momen self-love kamu di hari Valentine ini jadi lebih istimewa. Kamu juga bisa tambahkan lilin aromaterapi untuk membantumu agar semakin rileks. Di Lazada, kamu bisa mendapatkan perlengkapan tidur mulai dari sprei yang halus hingga satu set bantal dan guling empuk yang akan menemani waktu istirahatmu!