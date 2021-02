9 Bentuk Kekerasan Seksual yang Perlu Kamu Ketahui

Ilustrasi-Pexels

Jakarta: Hingga saat ini, kekerasan seksual masih banyak terjadi di mana-mana. Namun sayangnya sejumlah orang tidak menyadarinya.



Agar kamu bisa menghindari risiko bentuk pelecehan apapun, hal sederhana yang bisa kamu lakukan adalah mengenali apa itu kekerasan seksual dan juga bentuk-bentuknya.



Mengutip dari The Guidebook: Understanding Sexual Violence in Indonesia oleh The Body Shop, kekerasan seksual adalah setiap tindakan, baik berupa ucapan ataupun perlakuan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain hingga terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Ini bisa terjadi pada siapa saja, baik perempuan maupun laki-laki.



Berikut beberapa bentuk kekerasan seksual:

1. Perkosaan

Mengacu pada panduan dari Komas Perempuan, perkosaan adalah serangan fisik dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual.

2. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual adalah tindakan fisik dan non-fisik dengan sasaran organ dan seksualitas korban.

3. Penyiksaan seksual

Ini adalah tindakan yang menyerang organ dan seksualitas perempuan secara sengaja.

4. Eksploitasi seksual

Eksploitasi seksual merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan kepuasan seksual dan keuntungan.

5. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi

Ini artinya kamu melakukan pemasangan kontrasepsi atau sterilisasi tanpa adanya persetujuan.

6. Pemaksaan perkawinan

Pemaksaan perkawinan adalah perkawinan secara paksa tanpa adanya persetujuan.

7. Pemaksaan pelacuran

Pemaksaan pelacuran adalah praktik prostitusi yang dilakukan secara paksa.

8. Perbudakan seksual

Situasi merasa memiliki tubuh korban hingga berhak melakukan apapun.

9. Pemaksaan aborsi

Ini adalah pengguguran kandungan karena adanya tekanan dari pihak lain.

(FIR)