Buumi Playscape, Arena Bermain Terintegrasi yang Edukatif dan Inklusif Hadir di Plaza Senayan

Konferensi Pers Grand Opening Buumi Playscape. Dok. A. Firdaus/Medcom

Fasilitas dan kelas edukatif untuk si kecil

Ant's House atau rumah semut jadi salah satu fasilitas di Buumi Playscape Plaza Senayang yang punya konsep Wonder Forest. Dok. A. Firdaus/Medcom

Ada kelas khusus di jam-jam tertentu untuk anak. Dok. A. Firdaus/Medcom

Ruang bermain untuk anak berkebutuhan khusus atau disabilitas

Kampanye #BuumiUntukSemua dihadirkan Buumi untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dok. A. Firdaus/Medcom

(FIR)

: Menyambut liburan dan kamu sedang mencari tempat bermain yang edukatif dan inklusif untuk si kecil, ada baiknya menyambangi Buumi Playscape. Arena bermain untuk anak ini sangat direkomendasikan, karena memiliki beragam manfaat dalam tumbuh kembang anak Buumi Playscape merupakan sarana terintegrasi pertama di Indonesia yang fokus untuk pendidikan anak usia dini. Setelah sukses dengan arena pertama di Pacific Place, kini Buumi Playscape membuka tempat keduanya yang berada di Plaza Senayan.Menurut Natasha Guna selaku Co-founder Buumi Playscape dan Chief Executive Officer PT Sentra Bermain Pacific, lokasi kedua ini mengusung tema Wonder Forest, yang bertujuan mengajak anak-anak bermain sambil berimajinasi di suasana hutan yang menyenangkan."Seiring perkembangan zaman, aktivitas screen time pada anak terus meningkat dan berpotensi mengalihkan kegiatan bermain yang sesungguhnya," ujar Natasha saat konferensi pers."Buumi Playscape hadir sebagai respons dari fenomena ini untuk menawarkan tempat bermain yang baru dan berkualitas bagi keluarga dengan beragam permainan yang dapat membantu perkembangan sosialisasi dan kreativitas anak," sambungnya.Buumi Playscape Plaza Senayan menghadirkan fasilitas yang berbeda dari lokasi sebelumnya. Seluruh area bermain telah dirancang dengan berbagai permainan inovatif dan edukatif untuk memfasilitasi aktivitas bermain sesuai dengan tahapan tumbuh kembang anak.Di hutan kreatif penuh imajinasi 'Wonder Forest', terdapat berbagai area bermain, seperti:- Tree House- Caterpillar Tunnel- Ant's House- Baby's Lounge- Rayya's Classroom- Satya's Night Forest- Imaginative Leaves ClimbingTak hanya fasilitas, Buumi Playscape juga punya kelas-kelas yang dapat diikuti seperti kelas sensori, literasi, art and craft, dance, STEAM, dan masih banyak lagi. Selain tempat bermain, Buumi Playscape juga menyediakan area yang dikhususkan untuk event seperti acara ulang tahun, product launching, seminar ataupun gathering lainnya.Retail space juga turut dihadirkan untuk menyediakan mainan, fashion and accessories, dan skincare anak yang telah dikurasi dengan baik. Dan tentunya, konsep cafe menarik juga dihadirkan untuk memuaskan rasa lapar dan dahaga si kecil dan orang tua setelah seru bermain di Buumi Playscape.Melanjutkan kampanye #BuumiUntukSemua, di Buumi Playscape Plaza Senayan ini juga menyediakan ruang bermain yang aman dan nyaman bagi setiap anak termasuk bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas.Ini merupakan bagian dari Buumi untuk menjadi ruang bermain yang inklusif bagi setiap anak. Buumi Plaza Senayan mempersiapkan area yang dapat dinikmati oleh children with all abilities mulai dari usia 12 bulan hingga 10 tahun."Ketika kami membangun Buumi, kami ingin semua anak bisa bermain di sini, maka pemilihan mainan, tempat dan ruangan disesuaikan juga untuk menjadi inklusif," kata Natasha.Selain itu, Buumi Playscape juga menjalankan komitmen #BuumiUntukSemua, yang sudah tercipta sejak 2022. Mereka menciptakan 6 karakter yang memiliki ciri khas masing-masing."Penciptaan karakter kartun ini diharapkan agar anak aware, bahwa ada perbedaan di antara mereka yang mereka harus tahu. Sehingga nanti mereka tidak dibully dan kita merasa semua anak memiliki spesial. Di sini kami juga menyediakan staf training yang meng-handle anak dengan kebutuhan sindrom," tutup Natasha.Lokasi: Lantai 3 Plaza SenayanBuka: Pukul 10.00 sampai 21.00Harga tiket:- Weekday Rp195.000 (durasi 2 jam)- Weekend Rp225.000 (durasi 2 jam)