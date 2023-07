Anak yang Mendapatkan Haknya, jadi Kunci Keluarga yang Bahagia

Apa definisi dari keluarga bahagia?

Merayakan Hari Anak Nasional 2023, anak dan moms Indonesia diajak untuk mengunjungi Children's Day by Malo. Ini adalah sebuah pop-up curated market persembahan dari moms, oleh moms dan untuk anak Indonesia.Kehadiran Children's Day by Malo adalah salah satu perwujudan dari tema dari Peringatan Hari Anak Nasional 2023, yaitu "Anak Terlindungi, Indonesia Maju". Dengan pesan ini diharapkan anak-anak Indonesia dapat dipenuhi hak-haknya, termasuk hak untuk dibesarkan di lingkungan keluarga yang bahagia.Menurut Rini Handayani, SE.MM, Plt. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia, dalam keluarga dengan hubungan yang setara, moms akan lebih berdaya mengembangkan potensi, meningkatkan wawasan, dan keterampilan.Dengan hal ini, moms dapat memberikan pengasuhan yang baik dan berkontribusi dalam perekonomian keluarga. Program ini juga sejalan dengan lima arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yaitu meningkatkan kewirausahaan perempuan yang berperspektif gender sehingga berdampak kepada peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak."Moms yang berdaya dan bahagia melahirkan generasi yang dapat membawa Indonesia maju," kata Rini pada peresmian Children's Day by Malo di Plaza Indonesia, Kamis, 27 Juli 2023.Menurut dr. Yuni Astria, SpA. selaku Dokter Spesialis Anak, keluarga bahagia adalah keluarga yang konsisten memenuhi kebutuhan dasar tumbuh kembang anaknya, yaitu ASUH, ASIH dan ASAH. Terwujudnya ASUH, ASIH dan ASAH tidak lepas dari peran moms.ASAH berkaitan dengan stimulasi anak untuk mengembangkan kemampuan sensorik, motorik, kognitif, spiritual hingga kepemimpinan. Salah satu cara untuk menstimulasi anak adalah dengan membiarkan si kecil terlatih untuk membuat pilihan sejak kecil.Menurutnya, para orang tua sebaiknya membiarkan anak membuat pilihan. Hal ini dikarenakan bisa melatih anak untuk berpikir kritis, mandiri, percaya diri, dan agar anak merasa diberi kebebasan bertanggungjawab."Banyak nilai baik yang bersumber dari kebiasaan memilih yang merupakan cikal bakal karakter pemimpin masa depan. Moms adalah salah satu aktor utama tumbuh kembang anak karena ibu yang hebat melahirkan generasi yang hebat," kata dr. Yuni.Pada momen Hari Anak Nasional yang ke-39, anak-anak Indonesia wajib untuk dipenuhi hak-haknya. Salah satu haknya adalah dibesarkan di tengah keluarga yang bahagia dan diberi pilihan untuk memenuhi kebutuhannya.Dengan acuan dasar dalam memenuhi dan menghargai hak anak, Children's Day by Malo yang diinisiasi oleh tiga ibu; Felicia Idama Pardede, Mya Wibowo, dan Lulu Davita digelar. Acara ini akan digelar selama empat hari penuh, mulai 27-30 Juli 2023 di Atrium Plaza, Plaza Indonesia."Senang sekali akhirnya ada sebuah platform yang mengumpulkan produk dan vendor ibu dan anak made in Indonesia di bawah satu atap," pungkas Caroline Robianto, salah satu mompreneur.