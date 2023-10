Hilangkan Persepsi Jahat, Begini Cara Menjalin Hubungan Baik dengan Anak Tiri

Alasan anak tiri tak menyukai orangtua tiri

Orang tua tiri kerap memiliki label jahat. Hal ini juga didukung dengan berbagai peristiwa tragis antara orang tua tiri dan anak, serta media seperti film. Padahal, orang tua tiri bisa menjalin hubungan baik dengan anak.Menurut Dr. David L. Hill , MD, FAAP, selaku Dokter Anak di Chapel Hill, North Carolina, dan juru bicara American Academy of Pediatrics, situasi dingin orang tua tiri dan anak memang umum terjadi. Dengan kesabaran, kasih sayang, dan teknik membangun hubungan yang solid, kamu dapat membalikkan keadaan dan menemukan keharmonisan.Ada berbagai alasan mengapa seorang anak tidak menyukai orang tua tiri mereka. Menurut Dr. Hill, hal ini muncul dari rasa ketidakpuasan yang cenderung muncul serta rasa cemburu. Adapun alasannya, antara lain:Mungkin ada banyak konflik emosi antara orang tua tiri dan anak tiri yang perlu diungkap. Dan mungkin diperlukan waktu cukup lama bagi beberapa anak tiri untuk terbiasa dengan dinamika keluarga baru ini.Anak tiri mungkin memerlukan bantuan untuk memproses emosinya terkait perceraian sebelum mereka dapat menjalin hubungan positif dengan orang tua tirinya. Maka dari itu, peran ahli profesional sebenarnya penting.Masalah lain juga kerap muncul seperti masalah pribadi anak tiri dan hubungan dengan orang tua kandung atau asuhnya. Kadang-kadang, mereka mungkin menyukaimu, tetapi khawatir bahwa hal itu tidak setia kepada orang tua kandung atau wali mereka yang lain.Terlepas dari niat orang tua tirinya, anak tirinya mungkin merasa bahwa orang tua tirinya sedang mencoba untuk melakukan sesuatu. Hal ini termasuk mengontrol, mengubah, atau menggantikan orang tua mereka yang lain.Anak tiri juga mungkin merasa bahwa orang tua tirinya mencoba mengambil alih. Sehingga, dapat mengancam rasa aman dan rutinitasnya.Tidak selamanya kamu akan hidup secara dingin bersama sang anak, meski itu anak tiri. Menjadi orang tua tiri memang butuh penyesuaian, hingga anak tiri dapat menerimamu dengan baik.Namun, jangan khawatir berlebihan tidak dapat diterima. Kamu juga bisa mengambil hatinya untuk dapat berjalan lebih dekat. Dilansir dari Very Well Family, adapun caranya, yaitu:Ekspresikan ketertarikan pada anak tiri kamu dan cari cara untuk menjalin ikatan. Ajukan pertanyaan kepada mereka tentang apa yang mereka suka dan tidak suka, lalu dengarkan dengan sungguh-sungguh.Melakukan hal itu bisa sangat berarti bagi mereka, meski mereka tidak menunjukkannya secara terang-terangan. Namun, jangan terlalu memaksa, karena itu akan membuat mereka tidak nyaman.Ada banyak cara untuk memasukkan lebih banyak interaksi positif ke dalam hubungan orang tua tiri dan anaknya. Selain itu, seiring berjalannya waktu, upaya orang tua tiri akan membuahkan hasil dalam mendekati anak tiri.Lakukan hal menyenangkan bersama seperti melakukan kegiatan kesukaan anak tiri. Ini juga membantumu untuk mengetahui apa kebiasaan dan kesukaan mereka. Jadi, kamu bisa lebih mengenalinya.Sangat penting untuk menjalin hubungan antara orang tua kandung dan anak mereka. Maka dari itu, penting untuk tidak banyak mengatur, hingga melarang apa yang anak tiri lakukan bersama orang tua kandung mereka.Selain itu, Dr. Hill juga menyarankan untuk tidak memaksa anak memanggil orang tua tiri dengan sebutan 'Ibu" atau "Ayah' layaknya seperti orang tua kandung. Semua hal tersebut membutuhkan waktu dan proses, hingga anak dapat memahami keluarga baru mereka.Itulah cara bagaimana orang tua tiri bisa dekat dengan anak tiri. Tanpa ada unsur kejahatan, tentunya anak bisa dekat dengan orang tua tiri dengan cara yang baik. Semoga bisa membantu, Sobat Medcom!