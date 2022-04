Trik Jitu Belanja Kebutuhan Lebaran agar Uang THR Enggak Cepat Habis

1. Investasi

(Sebelum belanja, tentukan mana yang jadi prioritas dalam kebutuhan lebaran. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

2. Prioritas

(Kalau kita melakukan pembelian dengan transaksi yang bisa dicicil, kita bisa alokasikan uangnya untuk kebutuhan yang lain. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

3. Belanja dengan cicilan 0 persen

Dua minggu menjelang lebaran, biasanya beberapa perusahaan sudah mulai memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para karyawannya untuk merayakan Hari Raya Idulfitri. Nah, sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia, jika saat-saat menjelang Lebaran adalah waktunya berbelanja.Bahkan, seringkali karena banyaknya hal-hal yang ingin dibeli, anggaran belanja untuk Lebaran malah jadi bengkak. Karena lapar mata dan belanja melebihi budget, tak sedikit sehingga uang THR pun sudah habis sebelum lebaran. Duh!Nah, untuk mencegah hal itu, Richard Haris, Head of Marketing Atome Indonesia memberikan beberapa trik jitu membelanjakan uang THR , di antaranya:Uang THR identik dengan sesuatu yang impulsif, konsumtif dan hura-hura. Saat menerima uang THR memang bawaanya ingin langsung dibelanjain. Padahal, barang yang dibeli tidak terlalu dibutuhkan, namun karena budaya konsumtif yang terjadi hanya boros dan menghabiskan uang tanpa manfaat.Nah, supaya lebaran tahun ini enggak seperti itu lagi, Richard menyarankan untuk menginvestasikan atau menabung sebagian uang THR kagar kita bisa jadi seseorang yang lebih baik dan cermat dalam mengelola keuangan.Supaya tidak kalap serta belanjaan terkontrol, wajib banget bikin daftar belanjaan yang akan dibeli. Tentukan mana yang jadi prioritas dalam kebutuhan lebaran. Pasalnya, salah satu penyebab penyebab membengkaknya anggaran belanja Lebaran adalah banyaknya membeli barang yang tidak terlalu penting lebih dulu. Akibatnya, tanpa sadar uangmu semakin menipis tapi kebutuhan yang lebih penting justru belum terbeli.Richard menyarankan untuk mempermudah dan mensiasati supaya uang THR enggak langsung habis di awal, sebaiknya belanja dengan sistem pembayaran cicilan 0 persen. Kalau kita melakukan pembelian dengan transaksi yang bisa dicicil, kita bisa alokasikan uangnya untuk kebutuhan yang lain.Atome adalah penyedia layanan belanja-sekarang bayar-nanti (Buy Now Pay Later) terkemuka di Asia. Platform ini memberikan layanan cicilan 0 persen dengan pilihan rentang waktu 3 sampai 6 bulan. Atome bisa digunakan di beberapa merchant PT Supra Boga Lestari Tbk, seperti Ranch Market, Farmers Market, The Gourmet by Ranch Market, Farmers Family by Farmers Market dan 3 Day2Day oleh Farmers Market. Serta, MAP Group, Sephora, Agoda, ZALORA, SHEIN, Zara, Marks & Spencer, dan lain sebagainya.