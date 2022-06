(ELG)

Di zaman yang sudah serbadigital, mencari pasangan dan teman sekarang menjadi jauh lebih mudah. Salah satunya dalam bentuk aplikasi jejaring sosial Melalui aplikasi seperti Tinder, seseorang bisa dengan mudah mencari teman yang sesuai dengan kriteria mereka. Namun, tak semua orang mudah menarik perhatian lawan jenis mereka di aplikasi kencan semacam itu.Kezia, seorang konten kreator yang bertahun-tahun menggunakan layanan kencan online di Tinder membagikan tips agar menarik perhatian calon teman atau pasangan. Wanita yang akrab disapa Zee ini sudah menjadi anggota Tinder sejak lama."Bagi kebanyakan orang Indonesia, yang tidak terlalu nyaman dengan 'western style' seperti spontan kenalan sama orang di kafe, dating apps seperti Tinder ngebantu banget. Lewat Tinder, aku bisa bertemu orang baru di luar circle aku," kata Zee.Selama bermain Tinder, dia mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan mendalam tentang aplikasi kencan. Dia telah menemukan banyak hubungan yang bermakna lewat aplikasi ini, termasuk bertemu dengan pacarnya sekarang yang sudah berjalan tiga tahun."Di Tinder, semua orang serba cepat. Untuk itu, kita perlu memaksimalkan pesona kita untuk menarik perhatian calon match dengan cepat, secepat dengan membaca bio kita saja, bisa menentukan keputusan mereka untuk swipe/match," jelasnya.Menurut Zee, ada beberapa hal yang perlu diingat saat membuat profil Tinder adalah memasang foto profil yang bagus dan otentik. Setiap orang, termasuk Zee menilai calon match dari penampilan mereka. Bukan berarti standar penampilan yang tinggi, tapi mereka yang punya usaha untuk pasang foto yang jelas dan percaya diri."Aku suka foto cowok yang kelihatan profesional, senyumnya percaya diri. Cowok yang punya hobi juga menarik. Jadi, pasang senyum terbaik di foto profil adalah salah satu cara untuk menonjol," ujarnya.Lalu bisa menulis bio menarik yang menjadi teaser karakter asli kamu. Setelah foto profil yang bagus, bio singkat nan menarik yang mencerminkan karakter asli kamu bakal jadi nilai plus."Aku ngerti, di dating apps, kebanyakan orang malas untuk baca bio yang panjang. Jadi, kalau aku sih hanya menulis 2-3 kalimat simpel yang menggambarkan diri aku, seperti ini 'I love big dogs, bacon burger, Pickle Rick, and boots. Shoot me with song and film recommendations!’. Tujuannya, supaya bisa jadi bahan obrolan buat calon match aku," paparnya.Bagi Zee, penting agar kita tidak menjadi orang yang biasa-biasa saja. Di dunia Tinder yang serba cepat, kamu harus menunjukkan daya tarik kamu yang sesungguhnya."Dulu waktu aku single, aku pasang foto pose setengah badan dengan background waktu lagi liburan ke Dubai. Aku pengen perempuan juga bisa latihan lebih percaya diri. Dengan begitu, ini bisa menjadi bahan obrolan, tentang gimana pembawaan kita dan tempat-tempat yang pernah kita kunjungi," jelasnya.Meskipun profil lengkap adalah kunci untuk jadi stand out, jangan terlalu detail membagikan informasi kamu. Ini untuk mencegah romance scammer mengambil keuntungan dari situ. Misalnya, boleh saja menyebutkan pekerjaan kamu, tetapi bukan alamat kantor.