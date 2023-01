7 Tips Terbaik Cara Aman Melamar Pekerjaan Online dari Rumah

Cara Aman Melamar Pekerjaan Online Dengan Selektif Memilih Job Marketplace



Membuat Akun dan Password yang Aman



Cara Aman Melamar Pekerjaan Online Lewat Riset Perusahaan Incaran Lebih Dulu



Memilih Data Pribadi yang Ingin Ditampilkan Sebagai Cara Aman Melamar Pekerjaan Online



Menyusun Portofolio Menarik yang Mudah Dimengerti Pencari Kerja



Cara Aman Melamar Pekerjaan Online dengan Memahami Prosedurnya



Menyesuaikan Posisi yang Dilamar dengan Keahlian yang Dimiliki

(ROS)

Mencari pekerjaan secara online merupakan salah satu pilihan yang mulai banyak diminati di masa sekarang. Oleh karena hal ini, tidak heran bila banyak yang tertarik untuk mengetahui bagaimana cara aman melamar pekerjaan online. Tentu saja hal tersebut sejalan dengan perlunya pengetahuan tentang penggunaan website job marketplace sebagai salah satu opsinya.Umumnya website job marketplace menawarkan berbagai macambaik untuk pemula maupun untuk mereka yang sudah berpengalaman. Selain itu ada banyak pilihan bidang yang menarik sesuai dengan preferensi maupun keahlian yang dimiliki masing-masing pencari kerja. Tanpa batasan ruang dan waktu, opsi ini cukup menarik untuk memberikan pilihan pekerjaan yang lebih beragam.Meski demikian beberapa yang masih cukup awam di dunia kerja online sangat mungkin merasa kesulitan untuk mencari lowongan tersebut. Oleh sebab itu ada baiknya menyimak lebih lanjut penjelasan di bawah ini jika tertarik mengetahui bagaimana cara aman melamar pekerjaan online via job marketplace. Tujuannya supaya tidak terjebak iklan lowongan palsu dan tidak mengalami penipuan. Berikut beberapa tips dan trik yang bisa kalian terapkan saat mencari remote job atau lowongan kerja online di website job marketplace.Hal pertama yang perlu diperhatikan sebagai cara aman melamar pekerjaan online yaitu memilih mana job marketplace yang paling baik. Saat ini mulai banyak marketplace yang menawarkan berbagai macam pekerjaan, namun belum tentu semuanya kredibel serta dapat dipercaya. Karena itu pastikan memilih job marketplace yang terbukti kredibilitasnya.Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan seperti apa review yang diberikan oleh para pencari kerja di situs tersebut. Umumnya job marketplace yang baik memiliki ketenaran di kalangan para profesional. Atau bahkan sering kali direkomendasikan oleh kolega dan digunakan banyak perusahaan besar untuk memuat lowongan penting.Mencari kerja via marketplace tentu membutuhkan dua hal, pertama yaitu akun, dan kedua yaitu password. Kedua hal ini harus dimiliki dan sebaiknya usahakan untuk memastikan keamanan akun dan password kalian.Cobalah gunakan password dengan tingkat keamanan yang tinggi. Bila perlu ganti password setiap beberapa bulan sekali. Ini adalah cara aman melamar pekerjaan online yang paling penting untuk mencegah resiko mengalami pembobolan akun.Apalagi saat ini kejahatan cyber makin marak. Sebaiknya cari nama akun hingga password yang unik dan tidak banyak digunakan oleh para pengguna yang lainnya. Dengan demikian hal ini juga membantu menyelamatkan data pribadi yang kalian miliki untuk keperluan mengirim lamaran secara online.Hati-hati juga saat memilih perusahaan incaran yang diinginkan. Sebaiknya lakukan survei terlebih dahulu tentang perusahaan yang akan dituju tersebut. Karena sering kali hal ini bisa menjadi salah satu sarana untuk melakukan penipuan terhadap calon pekerja.Yang paling umum yaitu mengetahui bagaimana tipikal sistem yang digunakan perusahaan tersebut dalam merekrut karyawan baru. Karena hal ini yang sering kali digunakan sebagai celah untuk menipu para pencari kerja via online. Misalnya dengan mengetahui lokasi kantor pusat dari perusahaan tersebut, atau lokasi kerja yang umum ditawarkan.Selain itu hindari jika ada sejumlah biaya yang diminta dalam proses recruitment secara online. Karena kebanyakan perusahaan tidak akan membebankan biaya rekrutmen kepada para calon pekerja pada umumnya. Maka dari itu mengenali perusahaan incaran sejak awal akan membantu mendukung cara aman melamar pekerjaan online yang optimal.Cukup umum bahwa melamar pekerjaan umumnya akan menyertakan data-data pribadi. Sayangnya beberapa data ini sering kali sifatnya rahasia dan mudah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga sebagai pencari kerja, tentu saja diperlukan cara aman melamar pekerjaan online dengan memilah mana data pribadi yang akan ditunjukkan.Sebisa mungkin jangan memberikan data pribadi yang terlalu detail. Berikan gambaran umum secukupnya saja seperti misalnya usia dan alamat rumah. Namun berhati-hatilah jika harus mencantumkan nomor ID dan nomor penting lainnya semisal nomor rekening bank. Jika tidak diminta oleh pihak yang bertanggung jawab dalam proses rekrutmen perusahaan, sebaiknya jangan asal memberikan data tersebut.Tips berikutnya yang termasuk sebagai cara aman melamar pekerjaan online yaitu langkah penyusunan CV dan portfolio yang akan dikirimkan. Tanamkan di dalam pikiran bahwa nantinya kalian harus berhadapan dengan banyak saingan. Terutama jika menginginkan posisi penting tertentu di perusahaan yang ternama.Dari sekian banyak pelamar tentu saja perusahaan akan mencari yang paling pantas. Oleh sebab itu sebaiknya siapkan portfolio menarik yang ditunjang dengan keahlian yang memadai. Bila perlu pastikan bahwa portfolio atau CV yang dibuat cukup mudah dipahami oleh pemberi kerja. Singkat, padat dan jelas serta bisa menggambarkan diri kalian seutuhnya dengan tepat.Berikutnya cara aman melamar pekerjaan online yaitu dengan jalan mengetahui dan memahami bagaimana prosedur yang ditetapkan. Baik itu prosedur yang dijalankan oleh website job marketplace, maupun prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan yang dituju.Perhatikan seperti apa cara memasukkan lamaran. Periksa dengan baik alamat email dan nama yang dituju untuk lamaran yang dibuat. Di samping itu pastikan untuk mengetahui bagaimana cara dan langkah memantau lamaran yang telah dikirimkan dari awal hingga akhir nantinya.Terakhir, pastikan untuk menyesuaikan posisi yang akan dilamar dengan keahlian yang diperlukan. Sebisa mungkin perhatikan apa kriteria yang diminta dan pastikan bahwa kriteria tersebut kalian miliki secara tepat. Sehingga kemungkinan untuk diterima pada posisi tersebut akan jauh lebih besar.Melamar posisi yang kurang tepat membuat kesempatan diterima menjadi lebih kecil. Apalagi untuk yang memiliki pengalaman kerja, tentu sayang jika harus melamar bidang yang tidak dikuasai. Oleh karena itu tidak ada salahnya berpikir matang saat hendak melamar suatu posisi yang diinginkan.Nah, itu tadi beberapa tips dan trik yang menjamin cara aman melamar pekerjaan online dari website job marketplace manapun. Lewat informasi di atas, tidak perlu takut melamar pekerjaan via online. Jangan khawatir mengalami penipuan atau terjebak di perusahaan fiktif.Bila menerapkan cara aman melamar pekerjaan online diatas, tentunya jalan untuk mendapatkan pekerjaan yang diminati akan lebih mudah dan praktis. Tidak perlu lagi mengirimkan lamaran secara manual, atau mencari pekerjaan dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain.Jadi, langsung saja coba terapkan cara di atas, dan temukan pekerjaan impianmu sekarang!