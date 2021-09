Sarat akan Makna, Peralatan Makan Bermotif Batik

("Maha karya penuh cinta dari seorang designer bergengsi Indonesia. Kami persembahkan secara spesial dan ekslusif kepada Anda para konsumen setia Tupperware. Sebuah karya yang bersinergi dengan keragaman budaya Indonesia, sebagai simbol rasa bangga dan cermin kepribadian bangsa," papar Syenni Virgina Elyzabeth, Head of Marketing Communication Tupperware Indonesia. Foto: Dok. Tupperware Indonesia)

(TIN)

Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Batik Nasional. Sejak ditetapkannya batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) pada 2 Oktober 2009 oleh UNESCO, salah satu warisan budaya Indonesia ini kini terus berkembang.Selain dalam fesyen, salah satunya batik indah tersemat juga dalam desain piring, mangkuk, dan wadah sayur makan lainnya. Wah, kok bisa? Iya dong, ini merupakan bentuk kolaborasi ekslusif Tupperware Indonesia dengan designer Anne Avantie Bertajuk Sekar Jagad Melamine Collection, koleksi Tupperware yang kali ini berbahan melamin memiliki makna sentuhan indah seorang ibu yang hangat bagi keluarga dengan karya warisan budaya Indonesia yaitu sentuhan batik.Dengan edisi limited edition, rangkaian koleksi produk peluncurannya terbagi ke dalam tiga fase dari Oktober sampai dengan Desember 2021. Diantaranya adalah Anne Avantie Sekar Jagad Melamine Series, Anne Avantie Sekar Jagad Premium Canister, dan Anne Avantie Sekar Jagad Lunch Set dan Canister 5 L.Bukan tanpa alasan Tupperware memilih Anne Avantie, perempuan cantik yang lebih sering disapa dengan Bunda ini dipilih karena punya sinergi yang sama dengan Tupperware Indonesia, yaitu elegan, berkelas, serta karya cantiknya yang tak lekang dimakan waktu."Anne Avantie juga dikenal bukan hanya karena karya-karyanya yang indah. Tapi juga karena filosofi hidupnya yang kita rasa cocok sekali. Filosofi hidup dan peran dalam berbagi kasih menginspirasi banyak orang," papar Frangky Purnomo Angelo selaku Marketing Director Tupperware Indonesia.Dengan dibanderol seharga Rp1.300.000 untuk satu rangkaian lengkap, kamu juga bisa membeli satuan juga yaitu Anne Avantie Melamin Large dengan harga Rp300 ribu dan Anne Avantie Melamin Dining Plate dengan harga Rp235 ribu.Rina Sudiana Product Manager Tupperware Indonesia memberikan tips untuk menjaganya agar tetap cantik, produk cantik ini tidak disarankan dimasukkan dalam oven panas. "Teman-teman juga jangan takut ya, karena produk ini sudah disertai dengan garansi selama setahun," tambah Rina lagi.Jadi, sudah siap belum kamu untuk mengoleksi buah karya anak bangsa yang super cute dan cantik ini? Kalau berminat kamu bisa mengunjungi laman resmi dari produk ini ya. Jadi, koleksi batik kamu jadi ikut bertambah deh di tahun ini yang bukan hanya fesyen namun juga di peralatan rumah lainnya.