Ini Panduan Meminum Teh saat Hamil

Bolehkah ibu hamil minum teh?

Lalu amankah minum teh herbal saat hamil?

Jenis teh apa yang bisa kakmu minum dengan aman selama kehamilan?

1. Teh Jahe

2. Teh peppermint

3. Teh hijau

4. Teh hitam atau putih

Apa saja Teh yang harus dihindari selama kehamilan?

Teh herbal yang harus dihindari saat hamil atau menyusui:

Bagaimana dengan teh herbal untuk kehamilan?

(FIR)

Teh dalam jumlah moderat biasanya dianggap aman untuk ibu hamil jika dikonsumsi dengan bijak. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa konsumsi teh selama kehamilan aman. Yuk Simak artikel ini untuk mengetahui lebih dalam.Minum teh selama kehamilan terbilang aman untuk ibu hamil, asalkan selalu mengikuti aturan yang ada. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) merekomendasikan ibu hamil membatasi asupan kafein kurang dari 200 miligram per hari. Secangkir teh hitam mengandung hampir 50 miligram, sedangkan secangkir teh hijau mengandung sekitar 25 miligram.Meskipun Teh herbal bermanfaat untuk Kesehatan, namun, tidak selalu aman selama kehamilan. Jadi, sebelum minum teh, pastikan untuk menghitung kandungan kafein dan minum teh herbal dari ahli kesehatanmu.Ada banyak alasan mengapa kamu ingin minum satu atau dua cangkir teh selama kehamilan. Ini adalah cara menenangkan untuk tetap terhidrasi, dan tehnya sendiri mengandung antioksidan yang dapat membantu untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan bahkan melawan kanker dan penyakit jantung.Tahukah kamu bahwa teh hitam adalah alternatif yang baik untuk pengganti kopi pagimu, terutama jika kamu memperhatikan asupan kafein dan jika kamu mendambakan gula, beberapa teh herbal bisa menjadi pilihan yang baik.Ada banyak minuman yang dianjurkan untuk dihindari selama kehamilan, baik yang mengandung alkohol atau terlalu banyak mengandung kafein. Oleh karena itu, secangkir teh bisa menjadi pengganti yang baik.Teh herbal ada yang aman untuk ibu hamil, ada pula yang tidak. Suplemen herbal, termasuk teh, tidak diatur oleh Food and Drug Administration (FDA). Hanya tumbuhan tertentu yang digunakan dalam teh yang telah diteliti pada wanita hamil.Teh herbal seperti peppermint dan jahe dianggap aman bila dikonsumsi dalam jumlah sedang selama kehamilan atau menyusui. Ingatlah bahwa bahan-bahan ini lebih terkonsentrasi pada teh dibandingkan pada makanan, jadi minum terlalu banyak bisa berbahaya meskipun kamu tidak memakannya.Inilah sebabnya mengapa sebaiknya berkonsultasi dengan ahli kesehatan sebelum minum teh herbal selama kehamilan.Berikut ini beberapa jenis teh yang dianggap aman jika dikonsumsi dalam jumlah sedang selama kehamilan:Jahe umumnya digunakan untuk meredakan mual di pagi hari selama kehamilan, dan penelitian juga menunjukkan bahwa jahe aman dan efektif untuk tujuan ini. Namun ada juga bukti bahwa hal itu dapat berdampak negatif pada hormon seks janin dan meningkatkan risiko perdarahan vagina selama kehamilan.Jadi, sebelum meminum teh jahe, alangkah baiknya untuk diskusikan manfaat dan resikonya dengan ahli kesehatanmu.Teh peppermint sering diminum untuk meredakan sakit perut selama kehamilan dan dianggap aman. Harap dicatat bahwa produk ini mungkin tidak membantu mengatasi mual di pagi hari.Misalnya, sebuah penelitian menemukan bahwa aromaterapi dengan minyak peppermint tidak lebih efektif dibandingkan plasebo dalam mengatasi mual dan muntah selama paruh pertama kehamilan. Teh peppermint juga dikaitkan dengan sakit maag, suatu kondisi yang sangat umum terjadi pada ibu hamil.Teh hijau, termasuk teh matcha yang sedang tren, dianggap aman selama kehamilan. Jumlah kafeinnya juga jauh lebih rendah dibandingkan kopi, sekitar 25 gram per cangkir dibandingkan 100 gram.Batasi asupan kamu kurang dari tiga cangkir teh hijau per hari. Teh hijau mengandung banyak katekin, yang dapat mencegah sel menyerap asam folat sepenuhnya. Tubuhmu membutuhkan lebih banyak asam folat selama kehamilan untuk membantu mencegah cacat tabung saraf.Bentuk teh populer ini, seperti teh hijau, dianggap aman diminum selama kehamilan. Ingatlah untuk tidak berlebihan, karena empat cangkir teh hitam akan memberimu hingga 200 mg kafein per hari. Es teh biasanya terbuat dari teh hitam, jadi ingatlah ini karena merupakan sumber kafein yang baik.Sebelum hamil, mungkin kamu pernah meminum secangkir teh kamomil untuk membantumu tertidur. Ini bukanlah ide yang baik selama kehamilan.Penelitian menunjukkan jika meminum teh kamomil secara rutin dapat meningkatkan risiko keguguran, kelahiran prematur, atau berat badan lahir rendah.• Alfalfa• Cohosh hitam• Cohosh biru• Komfrey• Dong Quai• Ephedra (disebut Ma Huang dalam pengobatan tradisional Tiongkok dan dilarang di AS sejak tahun 2004)• Benalu Eropa• Segel Emas• Kembang sepatu• Kava• Labrador• Serai• Akar licorice• Mugwort• Daun jelatang (disebut juga daun jelatang)• Penny Royals• Rosemary• Sage• Sassafra• Melihat palmetto• Akar wangi• Teman YerbaList di atas bukanlah daftar lengkap. Oleh karena itu, selalu tanyakan kepada dokter apakah ramuan tertentu aman untuk dikonsumsi selama kehamilan.Kamu dapat terus mengkonsumsi makanan yang mengandung beberapa tumbuhan tersebut, seperti rosemary dan sage, karena jumlah yang digunakan dalam makanan biasanya jauh lebih sedikit dibandingkan yang digunakan dalam teh dan kurang efektif. Proses pembuatan teh memadatkan bahan kimia dalam tumbuhan.Peringatan yang sama juga berlaku untuk teh yang dibuat khusus untuk wanita hamil dan dijual di supermarket dan toko makanan kesehatan.Meskipun pembuat teh kehamilan mengiklankan produk mereka sebagai produk yang sehat untuk wanita hamil, belum ada studi klinis yang mendukung klaim ini dan keamanan bahan-bahannya tidak diatur.Teh kehamilan biasanya mengandung bahan-bahan seperti alfalfa, biji adas, daun serai wangi, lemon verbena, daun jelatang, daun raspberry merah, rose hips dan daun strawberry. Tidak semua obat ini aman untuk dikonsumsi selama kehamilan.Misalnya daun jelatang dapat merangsang rahim dan menyebabkan keguguran. Beberapa Bidan menggunakan daun raspberry atau biasa dikenal daun raspberry merah untuk menginduksi persalinan, namun efektivitasnya belum terbukti. Ini hanya boleh digunakan pada akhir kehamilan di bawah pengawasan dokter.