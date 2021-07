Gairah Seks Menurun, Ini Beberapa Penyebabnya

1. Kurang tidur

2. Terlalu banyak mengonsumsi bahan kimia

3. Mengalami depresi

4. Memasuki masa menopause

(FIR)

Ada banyak faktor yang menyebabkan gairah seksual antara pasangan menurun. Selain koneksi antara keduanya, kondisi medis yang dialami juga bisa menjadi penyebab menurunnya gairah seksual.Dan jika kondisi tersebut tidak segera ditangani, kehidupan seksual dengan pasangan pun akan terancam. Berikut ini adalah beberapa kondisi medis yang membuat gairah seksual pada seseorang menurun:Kurangnya waktu tidur, tidak hanya memengaruhi aktivitas sehari-hari, tetapi juga masalah seksual. Dalam sebuah penelitian di Journal of Sexual Medicine, peneliti menemukan bahwa wanita yang tidur lebih banyak pada malam tertentu lebih terangsang secara seksual keesokan harinya. Faktanya, setiap tambahan jam tidur meningkatkan kemungkinan untuk melakukan hubungan seksual di hari berikutnya sebesar 14 persen.Dalam sebuah studi dari American Society for Reproductive Medicine, para peneliti menemukan bahwa wanita yang memiliki kandungan kimia dalam jumlah tinggi yang disebut ftalat dalam urine mereka dua setengah kali lebih mungkin untuk melaporkan hasrat seksual yang rendah.Meskipun penelitian ini hanya menemukan hubungan antara kadar ftalat dan libido rendah, ada baiknya untuk menurunkan paparan tubuh terhadap bahan-bahan kimia.Wanita yang depresi melaporkan gairah yang lebih terhambat, orgasme yang lebih terhambat, lebih banyak rasa sakit saat berhubungan seks, dan kepuasan serta kesenangan seksual yang lebih sedikit, daripada rekan-rekan mereka yang tidak depresi. Fakta itu dipaparkan dari sebuah studi dari University of Texas di Austin.“Terlebih lagi, banyak obat yang diresepkan untuk depresi dan kecemasan dapat menurunkan keinginan untuk melakukan hubungan seksual,” kata Helana Pietragallo, MD, seorang ob-gyn di Penn State Health Milton S. Hershey Medical Center.“Menopause memiliki beberapa potensi efek samping yang mengecewakan, termasuk perubahan dalam gairah seks,” kata Colin MacNeill, MD, seorang ob-gyn di Penn State Health Milton S. Hershey Medical Center.Menurut sebuah penelitian di Archives of Internal Medicine, lebih dari setengah wanita pascamenopause melaporkan hasrat seksual yang rendah.