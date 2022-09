Hotel for Play, Pameran Seks Edukasi Pertama di Indonesia

Saat awal memasuki hotel, kita akan disambut dengan visual digital yang menunjukkan siluet-siluet seperti ini. (Foto: Nandhita Nur Fadjriah/Medcom.id)







Kemudian memasuki area resepsionis. Sudah mulai terlihat kan bagaimana konsep pameran ini diangkat dengan sangat cantik. (Medcom.id)





Dari resepsionis kita memasuki kamar hotel yang diawali dengan mendengarkan audio visual yang bisa menaikan rasa gairah. (Foto: Nandhita Nur Fadjriah/Medcom.id)







Ada yang tahu ini apa? Yaps, ini adalah area kondom. Yang bertujuan setelah foreplay, maka pasangan akan mengenakan kondom sebelum penetrasi. (Foto: Nandhita Nur Fadjriah/Medcom.id)

Nah di area ini merupakan puncak kenikmatan dari hubungan seksual: Orgasme dan ejakulasi. Jika kamu menekan tombol di layar, maka akan ada balon yang pecah menandakan sebagai orgasme pada perempuan. Ada yang tahu gak bola-bola putih di bawah sebagai simbol apa? (Foto: Nandhita Nur Fadjriah/Medcom.id)

: Seksual art exhibition pertama di Indonesia akan hadir untuk memberikan edukasi para pengunjung mengenai seks tanpa memunculkan kesan vulgar dan porno. Brand alat kontrasepsi Vivo bekerja sama dengan Haluu World untuk mengadakan art exhibition yang bertajuk “Hotel for Play”, dengan design pameran yang cantik dan artsy.Pameran ini dikhususkan untuk kamu yang sudah berumur 18+. Mulanya acara ini bertujuan untuk memperingati hari kontrasepsi sedunia, sekaligus memberikan gambaran besar terhadap masyarakat bahwa seks merupakan hal yang normal.“Kami juga ingin meningkatkan awareness kepada masyarakat Indonesia mengenai virus HIV dan Aids, kemudian juga mengenai stigma negatif terhadap organ. Karena saat ini penyakit HIV masih dominan pada kaum heteroseksual di masyarakat; karena kesalahan berhubungan seksual tanpa menggunakan pengaman.” Ucap Yoevan Wiraatmaja, Presiden Direktur PT. Danpac Pharma.Art exhibition ini akan dibuka pada tanggal 1 – 31 Oktober 2022, yang berada di Lotte Avenue, lantai 4. Menariknya, kamu bisa masuk ke pameran ini tanpa memungut biaya, alias gratis.Tak hanya menggelar pameran seni saja, banyak aktivitas seru yang bisa diikuti. Contohnya, setiap hari jumat Hotel for Play akan mengadakan seks edukasi langsung bersama pakarnya. Lalu, setiap sabtu ada sesi pembaca tarot yang bisa kamu coba. Sementara setiap minggu, Vivo memberikan kamu kesempatan yang ingin nail art secara gratis.Konsep yang diterapkan oleh Haluu World sangatlah menakjubkan. Mulai dari pintu pertama yang akan disambut dengan memasuki area hotel, lalu akan bertemu ruangan bertema foreplay dan diakhiri dengan konsep relaksasi setelah seks.Penasaran dengan isinya? Intip beberapa ruangan dari Hotelnya:Segitu saja ruangan yang bisa dibocorkan. Jika kamu semakin penasaran, segera atur jadwal bersama pasangan untuk datang ke Hotel for Play ini.