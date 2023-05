Pelajar Indonesia Diundang Unjuk Kebolehan di Ajang Legoland School Challenge 2023

(Untuk si kecil yang menyukai Lego, yuk Moms semangati mereka untuk unjuk gigi di Legoland School Challenge 2023. Foto: Dok. Instagram Legoland Malaysia Official/@legolandmalaysia)

Penilaian karya peserta akan mencakup kriteria sebagai berikut:

(TIN)

Legoland Malaysia Resort kembali memberikan kejutan bagi para penggemarnya, dengan menghadirkan kembali kompetisi Legoland School Challenge 2023, didukung oleh Iskandar Investment Berhad (LSC 2023).LSC 2023 adalah kegiatan kompetisi membangun blok Lego antar siswa sekolah. Kali ini peserta yang diundang tidak hanya dari seputar negara Malaysia, tetapi juga dari negara tetangga, seputar Asia Tenggara termasuk Indonesia.Kompetisi ini pertama kali diadakan pada bulan April 2022. Tercatat ada 205 karya bangunan blok Lego dari sekolah-sekolah di seluruh Malaysia.Dengan tema, “Pride of Your State”, terpilih 12 bangunan blok Lego yang masuk sebagai finalis. Kreasi karya bangunan blok Lego pemenang telah dipamerkan di Legoland Resort hingga Maret 2023 untuk diapresiasi para tamu.Kompetisi LSC ini bertujuan untuk menginspirasi siswa untuk melepaskan imajinasi mereka dan menciptakan dunia impian mereka dengan Lego. Siswa sekolah umum dapat memilih untuk berpartisipasi dalam tantangan sekolah sebagai kegiatan ko-kurikuler mereka."Tahun lalu, Legoland School Challenge perdana diikuti oleh 205 kelompok dari sekolah-sekolah di Malaysia. Kami terdorong oleh dukungan tersebut. Tahun ini, kami telah memperluas untuk mencakup sekolah-sekolah dari wilayah ini," kata CS Lim, Direktur Divisi, Legoland Malaysia Resort."Kami yakin bahwa bermain memiliki kekuatan untuk mengubah hidup dan bahwa Legoland School Challenge dapat menginspirasi para pembangun masa depan kita untuk melihat masa depan yang dapat mereka bentuk."Untuk kompetisi tahun ini, pendaftaran telah dibuka sejak 2 Mei 2023 hingga 26 Mei 2023. Untuk mendaftar, kelompok tiap sekolah harus mengirimkan detail berikut melalui formulir di tautan pendaftaran ini.Persyaratan dan ketentuan dalam kompetisi Legoland School Challenge 2023 ini adalah:1. Legoland School Challenge 2023 terbuka untuk semua siswa yang belajar di sekolah umum atau internasional dari Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, dan Filipina2. Minimal 5 dan maksimal 15 siswa dapat berpartisipasi dalam kelompok. Semua siswa dalam satu kelompok harus berasal dari sekolah yang sama3. Setiap kelompok harus didampingi oleh maksimal 3 guru4. Tidak ada batasan jumlah kelompok per sekolah5. Terdapat dua (2) kategori usia: 7-12 tahun dan 13-17 tahun6. Pendaftaran wajib untuk berpartisipasi dalam Legoland School Challenge. Kunjungi website Legoland School Challenge Malaysia Resort untuk mendaftar. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 2 Mei hingga 26 Mei 20237. Hanya kiriman dari kelompok peserta terdaftar yang akan diterima untuk proses penjurian8. Kreasi Lego yang dikirimkan harus dibuat menggunakan Blok Lego & Duplo asli saja9. Model harus dipasang pada papan dengan dimensi 60 cm x 60 cm (panjang x lebar), dan tinggi maksimum model tidak boleh melebihi 120 cm (1.2 m)pe1. Implementasi elemen STEM dalam karya desain2. Kreativitas berdasarkan tema dan kategori yang dipilih3. Hanya kirimkan entri desain yang 100 persen asli dan unik4. *Kriteria (1) dan (2) akan dijelaskan lebih lanjut dalam uraian yang dikirimkanWaktu penghantaran karya peserta pada pukul 18:00 Waktu Malaysia pada 7 Juli 2023, dengan mendeskripsi Model Lego dalam 50-100 kata, hanya dalam bahasa Inggris. Lampirkan foto Model Lego (3-5 gambar) untuk menampilkan bangunan dari berbagai sudut.Selain itu juga melampirkan video yang menampilkan model final. Video yang dikirimkan harus dalam durasi minimal 40 detik dan maksimal 60 detik. Video dan foto harus diunggah ke situs mikro kampanye (URL akan dibagikan nanti). Harap pastikan bahwa video peserta dalam format MP4 dan berukuran tidak lebih dari 1GB.Para peserta yang masuk finalis nantinya akan mempresentasikan model Lego mereka secara fisik untuk dipajang di depan umum di Iskandar Puteri (lokasi akan dikonfirmasikan) selama minimal satu bulan.Nantinya para finalis akan diundang untuk menghadiri upacara pemberian hadiah di Legoland Malaysia Resort pada bulan Agustus 2023 (tanggal akan dikonfirmasi).Ayo para pelajar Indonesia, yuk daftarkan diri untuk menjadi pemenang kompetisi Legoland School Challenge 2023 dan buktikan bahwa pelajar Indonesia tidak kalah, pintar dan kreatif dan bisa menjadi yang terbaik di kawasan Asia Tenggara!