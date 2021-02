Bolehkah Anak-anak Minum Jus?

Ilustrasi-Pexels

Jakarta: Saat ini, ada berbagai macam jenis jus yang tersedia. Baik itu kamu membuatnya sendiri di rumah, ataupun membelinya.



Pada orang dewasa, jus terkadang menjadi pilihan jika bosan mengonsumsi buah dan sayur secara langsung atau tujuan lainnya. Namun, bagaimana mengonsumsi jus pada anak-anak? Apakah diperbolehkan?



"Berdasarkan rekomendasi American Pediatric Association (APA), jus tidak direkomendasikan untuk anak-anak di bawah usia 1 tahun," ujar dr. Sylvia Irawati, M. Gizi, Dokter Gizi Medik, dalam webinar bertajuk: Protecting Your Family with Natural Nutrients from Clean Label Products.



Jadi, menurut dr. Sylvia pemberian jus pada bayi yang berusia kurang dari 1 tahun itu tidak direkomendasikan. Sebab pada usia tersebut tumbuh kembang anak sedang sangat pesat dan anak butuh nutrisi yang lengkap, terutama dari Air Susu Ibu (ASI).



"Kalau dikasih jus, lambung anak yang masih kecil ini akan dipenuhi jus, sehingga membuat nutrisi utamanya jadi berkurang karena sudah kenyang. Jadi tidak bisa mengonsumsi ASI atau makanan tambahan. Memang anak di bawah usia 1 tahun itu tidak direkomendasikan untuk diberikan jus," jelas dr. Sylvia.



Akan tetapi, jika anak sudah berusia 1 tahun ke atas pemberian jus sudah bisa dilakukan. Tentunya dengan adanya beberapa batasan.



"Kalau anak sudah berusia 1 - 3 tahun sudah boleh diberikan jus, dengan batasan maksimal 120 ml per hari bukan per sekali minum. 120 ml itu bisa diberikan beberapa kali pembagian," ujar dr. Sylvia.



"Itu dilakukan supaya anaknya tidak terlalu kenyang sama jus, sehingga dia menjadi tidak mau makan yang lain atau tidak mau minum susu. Ketika anak sudah makin besar, 4 - 6 tahun itu boleh ditingkatkan lagi konsumsinya menjadi 120 - 150 ml per hari. Sedangkan kalau sudah berusia 7 tahun atau lebih, bisa diberikan 240 ml atau lebih," tutup dr. Sylvia.

(FIR)