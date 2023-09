Nagita Slavina dan Birth Beyond Ungkap Pentingnya Intuisi Ibu dalam Merawat Si Kecil

(Kids Foaming Face Wash. Foto: Dok. Birth Beyond)

(yyy)

Setiap harinya, sang buah hati akan belajar tentang dunia di sekitarnya dan orang tua pun belajar mengandalkan intuisi untuk membesarkan buah hatinya. Intuisi dalam merawat dan menjaga buah hati ini timbul karena orang tua, terutama ibu, menghabiskan waktu yang lama bersama buah hati.Momen kedekatan inilah yang membuat ibu memiliki intuisi yang kuat dalam memilih yang terbaik untuk sang buah hati, termasuk dalam penggunaan produk perawatannya. Menjadi brand baby care favorit para ibu, Birth Beyond mempersembahkan tagline 'Intuisi Ibu Nomor Satu' dan menggandeng Nagita Slavina serta Rayyanza Malik Ahmad (Cipung) sebagai Brand Ambassador sebagai wujud dukungan terhadap perjuangan para ibu yang selalu ingin memberikan yang terbaik."Dalam mencari yang terbaik bagi anak, saya selalu melibatkan intuisi saya sebagai seorang ibu karena bagi saya intuisi ibu nomor satu. Birth Beyond merupakan baby care brand yang tidak hanya menghadirkan produk perawatan bayi dan anak dengan kualitas terbaik, tetapi juga mendukung serta menemani para ibu dalam melalui tumbuh kembang Si Kecil," ungkap istri dari artis ternama Raffi Ahmad.Sementara itu, bertepatan dengan momen ini, Birth Beyond juga meluncurkan produk terbaru yaitu Kids Foaming Face Wash, sabun wajah yang diformulasikan secara khusus untuk anak-anak.Hernando Karsten W, Chief Executive Officer Birth Beyond menjelaskan dengan formulasi khusus yang aman bagi Si Kecil, sabun wajah ini menghasilkan creamy foam lembut yang dapat membersihkan wajah secara menyeluruh tanpa membuat kulit kering."Produk ini diperkaya dengan aloe vera, niacinamide, dan chamomile extract yang dapatmelembabkan, menenangkan, dan mencerahkan kulit. Selain itu, sabun wajah ini memiliki pH balanced formula, tidak mengandung SLS, alkohol, dan dyes yang membuat produk ini cocok untuk semua jenis kulit, termasuk kulit sensitif. Dengan Birth Beyond Kids Foaming Face Wash, orang tua dapat memperkenalkan ritual mandi yang lengkap dengan cara yang menyenangkan kepada anak," tutup Hernando.