Ucapan Selamat Hari Perempuan Sedunia dalam Bahasa Inggris dan Arti

Jakarta: Hari Perempuan Sedunia atau International Women's Day (IWD) diperingati setiap tanggal 8 Maret. Hari spesial ini untuk memperingati peran dan kontribusi perempuan di seluruh dunia.



Peringatan IWD Ini juga menjadi momen untuk memperjuangkan hak dan kesetaraan perempuan di seluruh dunia dan untuk menghargai peran perempuan dalam masyarakat.



Kalian juga bisa loh bersama-sama merayakan International Women's Day (IWD) dengan memberikan ucapan di hari perempuan sedunia. Berikut kumpulan ucapan untuk hari perempuan sedunia.

Happy International Women's Day to all the amazing women out there. Your strength and resilience inspire us every day.

(Selamat Hari Perempuan Internasional untuk semua perempuan luar biasa di luar sana. Kekuatan dan ketangguhan mu menginspirasi kita setiap hari.)

On this International Women's Day, let us celebrate the past, present, and future achievements of women and recommit to fighting for gender equality.

(Di Hari Perempuan Internasional ini, mari kita merayakan prestasi masa lalu, sekarang, dan masa depan perempuan dan berkomitmen untuk memperjuangkan kesetaraan gender.)

Happy International Women's Day to all the women who have overcome challenges and continue to push boundaries. You are an inspiration to us all.

(Selamat Hari Perempuan Internasional untuk semua perempuan yang telah mengatasi tantangan dan terus menantang batasan. Kamu adalah inspirasi bagi kita semua.)

Here's to the women who have paved the way and those who continue to lead the charge for gender equality. Happy International Women's Day!

(Untuk perempuan yang telah membuka jalan dan mereka yang terus memimpin perjuangan untuk kesetaraan gender. Selamat Hari Perempuan Internasional!)

Happy International Women's Day to all the women who have dared to dream and worked hard to make those dreams a reality. Keep shining!

(Selamat Hari Perempuan Internasional untuk semua perempuan yang telah berani bermimpi dan bekerja keras untuk mewujudkan impian tersebut. Teruslah bersinar!)

To all the women who have refused to be silenced and continue to fight for their rights, happy International Women's Day. Your voices matter!

(Untuk semua perempuan yang telah menolak untuk disensor dan terus memperjuangkan hak mereka, Selamat Hari Perempuan Internasional. Suara kalian penting!)

Happy International Women's Day to all the women who have made an impact in their communities, workplaces, and beyond. We celebrate you!

(Selamat Hari Perempuan Internasional untuk semua perempuan yang telah memberikan dampak positif di komunitas, tempat kerja, dan lebih jauh lagi. Kami merayakanmu!)

On this International Women's Day, let us acknowledge the challenges that women continue to face and commit to creating a more equitable world.

(Di Hari Perempuan Internasional ini, mari kita akui tantangan yang masih dihadapi perempuan dan berkomitmen untuk menciptakan dunia yang lebih adil.)

Happy International Women's Day to all the women who have shown us that we can do anything we set our minds to. You are a true inspiration.

(Selamat Hari Perempuan Internasional untuk semua perempuan yang telah menunjukkan kepada kita bahwa kita bisa melakukan segalanya yang kita tetapkan dalam pikiran kita. Kalian adalah inspirasi sejati.)

To all the women who have refused to be defined by society's expectations, happy International Women's Day. Keep being unapologetically you!