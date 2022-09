Para Pencinta Anjing Banjiri The Jakarta Dog Show 2022

Ketua Penyelenggara The Jakarta Dog Show 2022 Susy Suryani. (Foto: Ist)

(FIR)

Anjing menjadi salah satu binatang yang diminati untuk dipelihara. Namun di satu sisi, meski ada yang mau memelihara anjing, ternyata masih ada yang belum bisa merawatnya.Untuk itu, hadirnya The Jakarta Dog Show pada 24 dan 25 September 2022 ini bisa memberikan edukasi bagi siapa saja yang ingin memelihara anjing dengan tata cara yang baik dan benar. Acara yang berlokasi di Mall Alam Sutera, Tangerang ini dibanjiri peminat, yaitu 370 peserta.Edukasi perawatan anjing dengan baik diberikan oleh Komunitas Malamute Husky Indonesia (KMHI) dan Samoyed Social Club (SSC), serta Perkumpulan Kinologi Indonesia (PERKIN). Ketua Penyelenggara The Jakarta Dog Show 2022 Susy Suryani mengatakan, ajang ini diikuti oleh peserta yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia."Dengan ajang ini, kita berharap para peserta juga berlomba untuk merawat (hewan peliharaan) lebih baik lagi. Perlombaan seperti ini juga akan digiatkan agar para dog lover semakin semangat untuk memamerkan hasil perawatannya," ujar Susy Suryani.The Jakarta Dog Show 2022 terdiri dari dua ajang, yaitu National Dog Show yang merupakan perlombaan dan pameran anjing trah terbaik dan Fun Dog Festival yang dapat diikuti semua jenis anjing oet (anjing rumahan), termasuk mix-breed.Dalam ajang Fun Dog Festival memperebutkan hadiah total Rp90 juta dari lima kategori lomba yang diadakan, yaitu lomba menghabiskan makanan, come to pawrent (beradu cepat datang ke pemilik melewati sejumlah rintangan), obedisence (kepatuhan), fashion show (peragaan busana unik), dan dansa.Selain perlombaan, The Jakarta Dog Show 2022 juga menghadirkan bazaar dan diskusi (talk show) yang menampilkan sejumlah bintang tamu. Salah satu topik pembahasan ialah cara membentuk love connection antara hewan peliharaan dan paw parents. The Jakarta Dog Show juga menyediakan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan gratis bersama drh. Zulfa IchsanniyatiSusy menambahkan, edukasi mengenai cara merawat hewan peliharaan juga terus dilakukan pihaknya dengan melakukan pendampingan, termasuk terhadap dog lover pemula, terutama pada anjing ras besar (large breed) yang rentan."Plus kita juga ada tim rescue untuk menolong anjing-anjing telantar dan sakit yang nantinya akan kita rawat, hingga nantinya kita carikan paw parent juga," kata Susy."Beberapa bulan kedepan kita juga akan menggelar kegiatan yang sama, dengan melibatkan anjing yang tidak bersurat maupun bersurat atau yang memiliki sertikat untuk dilibatkan menjadi peserta, demi menjaga dalam kecintaan dengan Anjing," tutupnya.