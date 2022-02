Orang Tua Wajib Tahu, Ini Seminar Edukasi Pengasuhan Pasca Pandemi dari Beberapa Ahli

(Lazada Baby and Kids Festival yang akan diadakan tanggal 23-25 Februari 2022 akan ditayangkan di channel Babyologist. Foto: Dok. Lazada)

(Lazada Baby and Kids Festival akan menyuguhkan seminar edukasi untuk menjawab tantangan parenting pasca pandemi seperti melatih social skill anak. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Setelah beradaptasi selama dua tahun dengan pola hidup tatanan baru, orang tua kembali dihadapkan dengan tantangan parenting yang berkaitan dengan tumbuh kembang si kecil pasca pandemi. Berbagai kekhawatiran pun kerap terjadi dalam menyikapi perubahan rutinitas yang muncul.Memahami hal tersebut dan dalam upaya melanjutkan komitmennya untuk senantiasa hadir menjadi teman terbaik orang tua Indonesia, Lazada kembali menghadirkan sederet program edukasi family & parenting. Melalui Lazada Baby and Kids Festival yang akan diadakan tanggal 23-25 Februari 2022, Lazada bekerjasama dengan Babyologist, komunitas yang berfokus pada perjalanan kehamilan dan pengasuhan anak Dalam rangkaian kegiatannya, Lazada Baby and Kids Festival akan menyuguhkan seminar edukasi untuk menjawab tantangan parenting pasca pandemi seperti melatih social skill anak yang telah menghabiskan sebagian besar waktu di rumah saja, hingga menjaga imunitas mereka saat harus beraktivitas di luar rumah.Dari hasil survei yang dilakukan oleh Lazada dan Babyologist dan diikuti ribuan ibu di Indonesia secara daring, 50 persen menjawab hubungan rumah tangga maupun finansial keluarga merupakan tantangan tersulit yang dihadapi selama pandemi. Diikuti dengan melahirkan tanpa keluarga, merasakan baby blues namun tidak dapat keluar rumah, serta kekhawatiran akan tumbuh kembang si kecil yang terhambat.Untuk mengatasi baby blues, kekhawatiran serta kesepian yang dirasakan, 30 persen dari para ibu menjawab bahwa mereka mencari solusi dari seorang ahli melalui webinar parenting, sebagai salah satu upaya mengatasi tantangan dalam menjalankan peran sebagai orang tua.Lia Kurtz, VP FMCG Lazada Indonesia mengatakan Lazada sangat memahami kebutuhan orang tua di Indonesia untuk mendapatkan dukungan penuh dalam menjalankan perannya. Termasuk dukungan berupa program edukasi seputar pengasuhan anak. Hal ini kami lakukan untuk menjadikan para orang tua semakin berdaya dalam memberikan upaya terbaiknya untuk keluarga."Oleh karena itu, Lazada bersama dengan Babyologist kembali menghadirkan serangkaian seminar edukasi parenting melalui Lazada Baby & Kids Festival di bulan Februari ini. Kerja sama ini juga turut menggandeng berbagai brand ternama serta para ahli, mulai dari dokter anak, psikolog sampai dengan konselor keluarga dengan membawakan topik yang selalu disesuaikan dengan kebutuhan orang tua saat ini," jelas Lia dalam Virtual Gathering Lazada Baby and Kids Festival 2022 pada Selasa, 22 Februari 2022.Sementara, Saskhya Aulia Prima selaku Psikolog Anak & Co-Founder TigaGenerasi menyatakan bahwa perubahan inkonsistensi kondisi sehari-hari ternyata memiliki dampak yang cukup signifikan kepada anak. Hal ini menyebabkan orang tua menjadi kesulitan untuk memprediksi situasi yang nantinya akan terjadi."Maka, penting bagi setiap orang tua untuk bisa mentolerir hal-hal yang tidak pasti serta dapat membangun komunikasi yang lebih terbuka. Jika menghadapi tantangan, orang tua juga dapat berkonsultasi dengan expert agar orang tua menjadi tahu hal-hal apa saja yang perlu dibenahi demi mencapai hubungan antar keluarga yang lebih kuat," tutup Saskhya.Sejak awal diperkenalkan hingga saat ini, Lazada Kids & Baby Festival yang ditayangkan di channel Babyologist mendapatkan sambutan yang luar biasa dari para orang tua. Setiap sesinya selalu dihadiri lebih dari 500 partisipan. Selain seminar edukasi, Lazada juga menawarkan berbagai promo menarik selama Lazada Baby & Kids Festival berlangsung.