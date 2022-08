Grand Launching Phoenix United, Semua Orang Bisa Jadi Pemimpin

(ROS)

Mengusung misi membangun Indonesian Leaders Society, Phoenix United bermaksud menjaring para pemimpin Indonesia yang dapat memberikan dampak luas, smart, serta fun dan cool.Berbarengan dengan HUT ke-77 RI pada Rabu, 17 Agustus 2022, Phoenix United melangsungkan Grand Launching secara hybrid. Acara yang diadakan di Studio Jakarta dan live di Zoom serta YouTube channel Young On Top ini menghadirkan bintang tamu yang cool dan seru, yakni Jennifer Rachel (public figure), Abi Anggoro (songwriter dan produser), Erwin Arifin (VP of Investment Kejora Capital), serta Salwa Rafila Babheer (Puteri Indonesia Kep. Riau Favorit 2022).Acara tersebut menandai kelahiran Phoenix United, sebuah komunitas leaders yang menyenangkan bagi para anggotanya."Kehadiran Phoenix United sebagai perkumpulan para leaders diharapkan dapat memberikan ruang terbuka selebar-lebarnya bagi para pemimpin untuk networking, having fun, dan tentunya memberikan rasa percaya diri dan dampak yang positif bagi bangsa Indonesia. Sejatinya, there is no border for you to be a leader. Ini artinya siapa saja mulai dari mahasiswa, anak band, content creators seperti para TikTokers dan YouTubers, dan berbagai kalangan bisa menjadi pemimpin bagi komunitas masing-masing," ucap Presiden Phoenix United Sabilur Rosyad.Manfaat yang ditawarkan oleh Phoenix United kepada para anggotanya yaitu bisa mengikuti fun trips, dinner with CEOs, konten premium, program mentoring, aksi sosial, dan kesempatan untuk membangun jaringan dengan public figure lewat networking party.Phoenix United ingin menyajikan sudut pandang baru tentang bagaimana seseorang bisa disebut sebagai good leader. Stereotipe leader yang baik adalah mereka yang formal, tegas, rapi, dan inspiratif. Sebaliknya, orang yang memiliki tato, ceroboh, suka party, dan berpenampilan eksentrik identik dengan citra bad leader."Padahal pemimpin tidak hanya dipandang dari penampilan dan sikap yang formal dan rapi saja, karena sejatinya ada beragam gaya kepemimpinan. Kehadiran Phoenix United diarahkan untuk menjawab situasi tersebut," katanya.Hingga hari ini Phoenix United telah memiliki lebih dari 200 VIP dan Star Members yang berasal dari beragam latar belakang, yakni public figure, pengusaha, influencer, hingga mahasiswa dan siswa berprestasi. Ke depannya Phoenix United akan terus berupaya maksimal untuk meningkatkan jangkauan dan mempertemukan lebih banyak pemimpin potensial.