LEGO Friends Universe Ajak Anak Bermain dan Belajar tentang Keberagaman Individu

(Salah satu seri LEGO Friends Univers. Foto: Dok. Istimewa)

Berdasarkan survei LEGO Play Well Study 2022, 97 persen orang tua percaya bahwa penting untuk mendiskusikan keunikan individu di antara kita semua. Sementara, 85 persen di antaranya setuju bahwa bermain dan mainan memiliki peran penting dalam membantu anak-anak belajar tentang keberagaman.Untuk merayakan persahabatan di era modern, The LEGO Group menghadirkan karakter LEGO® Friends baru yang merepresentasikan keberagaman dari anak-anak yang bermain LEGO.Penggemar LEGO dapat menemukan karakter-karakter baru dengan berbagai warna kulit, budaya, disabilitas fisik dan disabilitas tidak terlihat, serta keberagaman saraf.Selain itu, LEGO Friends Universe yang telah dibayangkan ulang ini bertujuan untuk membantu anak-anak menjadi teman yang lebih baik untuk diri mereka sendiri dan orang sekitarnya, memberikan perkembangan emosional dan sosial melalui permainan.Sebagai bagian dari alur cerita, para karakter akan didorong untuk mengatasi tantangan modern yang mereka hadapi, hasrat, rintangan, dan perbedaan, sambil mencoba menciptakan persahabatan.Rohan Mathur, Direktur Pemasaran LEGO Asia Tenggara, mengatakan melalui tambahan baru ke dalam LEGO Friends universe, The LEGO Group bertujuan untuk tidak hanya menginspirasi anak-anak untuk membentuk persahabatan yang beragam dan mendalam, tetapi agar mereka merasa dilihat dan didengar melalui permainan."Kami sangat senang melihat anak-anak berinteraksi dan membangun hubungan jangka panjang dengan karakter LEGO Friends yang baru, dan berharap hal ini dapat memberdayakan mereka untuk membentuk hubungan yang bermakna dalam kehidupan sehari-hari mereka juga," tutupnya.