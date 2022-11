(Koleksi Calla the Label X Cathy Sharon. Foto: Dok. Yuni)

(yyy)

Dalam rangka menghadirkan pengalaman berbelanja dan memenuhi segala kebutuhan konsumen, Lazada percaya bahwa platform yang dihadirkan untuk konsumen Indonesia, lebih dari sekadar platform berbelanja.Setiap kali konsumen berbelanja dengan Lazada, konsumen ikut menambahkan pengalaman, momen, keterampilan, kegembiraan, ke dalam hidup mereka. Oleh karena itu lewat keseluruhan rangkaian acara Lazada Women’s Fest, Lazada mengajak semua perempuan Indonesia untuk menggali potensi dalam mencapai tujuan dan membuat perubahan luar biasa dalam hidup dan berdampak untuk orang-orang disekitar mereka.Dalam ajang ‘Kolaborasi 10 Brand Lokal dan 10 KOL’ ini Lazada menggandeng Key Opinion Leader (KOL), influencers, kreator konten, hingga selebriti yang merupakan fashion dan beauty enthusiast untuk bekerjasama dengan brand fashion dan beauty lokal serta menghasilkan produk koleksi spesial dengan sentuhan nuansa baru."Melalui ajang kolaborasi seperti ini, Lazada memberikan lebih banyak ragam pilihan produk kecantikan dan perawatan wajah untuk konsumen Indonesia, sekaligus memberikan dukungan pada brand dan label produk beauty lokal kenamaan Indonesia agar semakin dekat dengan konsumen. Seluruh produk yang ada dalam kolaborasi ini juga tersedia di kanal LazBeauty kami di Lazada," ujar Lia Kurtz, Senior Vice President, Category Director FMCG Lazada dalam konferensi pers 'Lazada Women's Fest 2022', Rabu (9/11) di Kaum Jakarta.SASC menjadi salah satu brand lokal yang ikut berpartisipasi di ajang Lazada Women's Fest 2022. Priscilla Pangemanan, Co-Founder brand beauty asal Semarang, SASC menuturkan bahwa konsumen Indonesia sangat kritis dan selalu membutuhkan kreasi baru yang tidak hanya inovatif namun juga up to date dengan tren yang ada, dan kolaborasi seperti ini sangat membantu brand memenuhi kebutuhan tersebut."Pada kolaborasi ini SASC X Lula Lahfah mengeluarkan produk ultra-fine face mist dan lip tint untuk tampilan make up wajah yang fresh dan tahan lama. Koleksi ini sangat cocok untuk kita yang sudah mulai padat beraktivitas seharian, untuk hangout maupun datang ke acara-acara seru seperti Lazada Women’s Fest," ungkapnya.Sementara, dari kategori fashion salah satu yang brand yang turut berkolaborasi adalah Calla the Label. Jika biasanya pattern dan motif merek fesyen ini identik dengan warna yang bold dan berani. Namun, untuk koleksi koloborasinya dengan selebriti Cathy Sharon, Calla the Label menghadirkan koleksi khusus bernuansa warna earth tone, sesuai dengan karakter Cathy yang lebih menyukai warna-warna netral."Pastinya ini menjadi sebuah edisi khusus yang unik, dan bisa jadi pilihan bagi konsumen yang preferensi gayanya mirip dengan saya, sebagai pecinta warna-warna yang kalem dan lembut," tutur Cathy Sharon, Founder & CEO Sada Hybrid Beauty & Public Figure dan representatif dari KOL.Lebih lanjut, Athina Tokan, Vice President Category Leader Fashion Lazada, menambahkan industri fashion dan beauty kian berkembang, dan Lazada senang sekali melihat minat dan tingkat kepercayaan konsumen pada kualitas produk-produk buatan brand dan label tanah air semakin besar."Dengan semangat kolaborasi kami berharap dapat menyatukan potensi dan kekuatan brand dan jaringan para key influencers handal ini. Lazada Women’s Fest digelar di JIEXPO Convention Centre and Theatre, Kemayoran, selama tiga hari mulai dari tanggal 11 - 13 November 2022. Selain talkshow dengan lebih dari 20 figur inspiratif dan pertunjukan musik seru bersama sederet musisi lokal bertalenta, pengunjung juga bisa melihat langsung dan membeli produk eksklusif hasil kolaborasi dengan mudah melalui scan QR di LazBeauty dan LazLook playground, selama persediaan masih ada," pungkas Athina.