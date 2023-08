(Bintang-bintang ternama ramaikan Lotte All Star Futsal Challenge. Foto: Dok. Istimewa)

(TIN)

Sepak bola dan futsal jadi salah satu olahraga yang banyak digemari di Indonesia. Dan ajang ini turut diramaikan oleh Lotte Group yang mengadakan acara sportainment yang bertajuk “Lotte All Star Futsal Challenge”. Acara ini diadakan sebagai ajang selebrasi olahraga bola yang sangat populer di tanah air dan juga untuk berkontribusi pada tujuan yang baik.Presiden Direktur Daehong Communications Indonesia, Lee Chulwong, mengatakan, “Kita membuat acara untuk para penggemar bola atau futsal yang ingin melihat selebriti-selebriti favorit mereka bertanding di laga seru ini. Acara ini sendiri dibuat untuk amal di mana nanti akan ada donasi yang diberikan kepada organisasi masyarakat yang membutuhkan.”Program ini diselenggarakan oleh Lotte Group dan Daehong Communications Indonesia sebagai program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berkontribusi dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.Bantuan yang diberikan sendiri berbentuk donasi dan akan diberikan kepada organisasi yang membutuhkan. Bukan hanya di Indonesia, Lotte All Star Futsal Challenge juga diselenggarakan di Malaysia dan Vietnam.“Kami berharap kolaborasi show match futsal dengan ikon-ikon superstar Indonesia ini bisa memberikan event yang seru buat masyarakat dan juga mengangkat rasa peduli kita terhadap komunitas-komunitas di sekitar kita.” Lanjutnya.Acara ini sendiri dihadiri oleh bintang-bintang ternama yang terbagi di dua tim. Di tim New Today FC ada Ibnu Jamil (Kapten), Dustin Tiffani, Farry Angga Zakarya, Abidzar Al Ghifari, Zikri Daulay, Kevin Gutomo, dan Achmad Megantara.Sementara lawan mainnya, di tim Better Tomorrow FC ada Dion Wiyoko (Kapten), Axel Matthew Thomas, Oza Rangkuti, M. Fazil Alditto, Coki Anwar, Marshel Widianto, dan Anrez Putra.Mereka akan unjuk gigi di beberapa segmen tantangan futsal antara lain: Shootout Challenge, Focus Challenge, Target Challenge, dan Showdown Match.Nama-nama tim itu sendiri terinspirasi dari slogan Lotte Group yaitu “New Today, Better Tomorrow”. Lee Chulwong menjelaskan, “Slogan ini adalah bentuk komitmen Lotte untuk selalu menjadi lebih baik ke depannya untuk memberikan kehidupan yang lebih untuk semua.""Bukan cuman buat konsumen kita tapi untuk komunitas dan negara juga. Selalu belajar, Selalu improve, dan selalu memberikan yang terbaik,” tambah Lee.Lotte All Star Futsal Challenge akan ditayangkan dalam format episodik di kanal YouTube Lotte Group Indonesia dengan pemutaran episode perdana di Sabtu, Sabtu 19 Agustus 2023.