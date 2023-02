Tips Memperkuat UMKM di Bulan Ramadan di Tengah Gempuran Kompetitor

(Dr. Agus Masrianto, selaku Assistant to the Chief Marketing Officer dari Metro TV menjelaskan bahwa pelaku UMKM harus dibelakangi oleh lembaga pendorong agar bisa terus mengembangkan potensinya. Foto: Dok. Medcom.id/Yatin Suleha)

(TIN)

Pada pertengahan bulan Maret 2023, kita akan memasuki bulan Ramadan . Di mana pada bulan ini umat muslim diwajibkan untuk berpuasa selama satu bulan penuh.Tak hanya itu, bulan Ramadan juga merupakan peluang bagi para bisnisman terutama bisnis makanan dan fesyen. Tetapi, bagaimana para para pelaku UMKM bisa bertahan, sedangkan banyaknya pedagang temporer yang ikut memanfaatkan bulan Ramadan untuk sumber pemasukan mereka?Dan ini tips dari Dr. Agus Masrianto, selaku Assistant to the Chief Marketing Officer dari Metro TV pada sesi seminar Media Academy dengan tema, "Strategic Planning: a Step by Step Approach" yang diadakan melalui Zoom. Media Academy adalah sebuah unit bisnis strategis jaringan Media Group yang berfokus pada pelatihan dan sertifikasi profesi.Ia mengambil contoh bahwa akan ada banyak penjual kurma, sajadah, dan alat salat, dan sebagainya yang berbisnis karena meningkatnya permintaan konsumen di masyarakat saat Ramadan.Hal ini bisa dikatakan sebagai peluang namun juga bisa diartikan sebagai ancam bagi para pebisnis dengan barang yang serupa.Oleh karena itu, ia juga membagikan tipsnya untuk para pelaku UMKM meningkatkan kekuatan bisnis di tengah ramainya kompetitor dengan cara meningkatkan digital marketing."Kalau dikatakan tips untuk UMKM ini adalah, setidaknya UMKM itu tidak terpaku pada penjualan saja, tapi harus sudah menguasai sedikitnya dari digital marketing, yaitu sosial media," tuturnya.Tetapi bagi para pelaku UMKM yang belum menguasai ilmu digital marketing juga masih bisa meningkatkan kemampuannya dalam bisnis konvensional."Konsumen itu bisa diakses melalui medium konvensional dan medium daripada digital. Mungkin belum mampu mengelola digital marketing, kita juga mampu untuk mengelola secara konvensional dari komunitas ke komunitas, seperti ibu-ibu pengajian, grup RW, atau grup WA," sambung dr. Agus.Selain itu, Chief Assistant Chief Marketing Officer ini juga membeberkan bahwa pelaku UMKM harus dibelakangi oleh lembaga pendorong agar bisa terus mengembangkan potensinya."Terus di UMKM itu harus ada fasilitator atau ada lembaga-lembaga yang membina UMKM itu sendiri untuk meningkatkan penjualannya baik di dalam maupun di luar negeri," pungkasnya.