Ramaikan Ramadan dengan Muslimah Creative Stream Fest 2022

Pada tahun ini, Scarf Media kembali menggelar Muslimah Creative Stream Fest. Acara ini digelar ke lima kalinya dengan tema yang menarik untuk mengisi Ramadan dan menyambut Idulfitri.Muslimah Creative Stream Fest 2022 diisi beragam kegiatan selama lima hari, yaitu pada 11-15 April 2022 melalui laman e-commerce Tokopedia.Seperti tahun sebelumnya yang sukses membawa banyak manfaat untuk local brand modest fashion, tahun ini Scarf Media menghadirkan virtual bazaar dari brand-brand modest ternama seperti Tatuis, Kamiidea, Jenna Kaia, Maima Indonesia, Vivi Zubedi, dan lainnya. Selain bazaar dengan discount up to 60%, acara ini menghadirkan juga Virtual Fashion Show dari Maima Indonesia, Kamiidea, dan Zashi.Muslimah Creative Stream Fest 2022 diselenggarakan untuk mewadahi muslimahpreneur dalam memajukan usahanya selama bulan Ramadan, dan menambah insight dari talkshow yang digelar. Tallkshow di Muslimah Creative Stream Fest 2022 cukup lengkap. Fashion Talks akan diisi oleh Founder Maima Indonesia Irma Sari dan Winda Mukki, lalu Shireen Sungkar, talkshow parenting akan ada penulis buku Layangan Putus Eca Prasetya. Tema psikologi akan diisi oleh Intan Erlita, Financing oleh Prita Ghozie dari Investree, Tutorial Makeup ada Lulu Elhasbu dari Wardah dan Kajian dari Ustaz Erick Yusuf."Acara ini akan menjadi salah satu event icon dari Scarf Media secara digital. Seperti yang kita tahu dua tahun pandemi mengubah sikap konsumen, sehingga Scarf Media tetap ingin terus mendorong digitalisasi bagi muslimahpreneur agar lebih maksimal dalam usahanya," kata CEO Scarf Media Temi Sumarlin melalui siaran pers, Rabu, 13 April 2022.Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengapresiasi penyelenggaraan Muslimah Creative Stream Fest 2022."Diharapkan acara ini bisa menjadi tempat muslimahpreneur terus berinovasi dan beradaptasi, serta membuka lapangan kerja seluas luasnya," ujar Sandiaga Uno.Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menambahkan, "Acara ini mengambil momentum baik Ramadan, harus mampu untuk meningkatkan penghasilan UKM dan memperbaiki serta mengurasi UKM terbaik. Diharapkan ke depan akan selalu muncul UKM-UKM produk lokal Indonesia yang terbaik dari acara Muslimah Creative Stream Fest."Seluruh rangkaian acara akan berlangsung pada 11-15 April 2022, di landing page acara Muslimah Creative Stream Fest di e-commerce Tokopedia.Rangkaian acara streaming dapat diakses melalui akun Scarf Media Official dan Tokopedia Play. Informasi selengkapnya mengenai Muslimah Creative Stream Fest 2022 silakan klikIkuti juga akun Instagram @scarf_media @muslimahcreativetsreamfest agar selalu mendapatkan informasi kekinian.