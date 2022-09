Chit Chat with Phoenix United: Bedanya Leader Zaman Dulu vs Zaman Now

Leader zaman dulu vs zaman now



Kehidupan kita terus berubah, apalagi berkat kemajuan teknologi di mana segala sesuatu menjadi online. Satu hal yang juga ikut berubah adalah cara kita berinteraksi dengan satu sama lain di tempat kerja, sekolah, maupun komunitas.Nah, kali ini kita bakal mengulik tentang bagaimana dinamika zaman now memengaruhi cara kita berkomunitas, khususnya bagaimana leader harus memosisikan dan menyesuaikan diri di era kini.Kita kupas topik ini bersama President Phoenix United Muhammad Sabilurrosyad.Hal pertama yang bisa kita lihat adalah tentang karakter. Jadi nih, kita dulu sering melihat leader sebagai sosok yang serius, memakai jas rapi dan hadir di acara formal. Kalau sekarang? Ada beragam sosok di sekitar kita.Coba deh kita lihat di media sosial, ada banyak orang-orang keren, nyentrik, dan unik yang jadi leader untuk komunitas positif. Artinya tidak harus jadi orang yang kaku dan nampak “mewah” untuk bisa memimpin maupun berkontribusi pada masyarakat.Nah, Phoenix United ini adalah wadah untuk mempertemukan orang-orang yang beragam. Mengusung jargon sebagai “Indonesian Leaders Society”, Phoenix United punya member yang beragam, sama seperti Indonesia dengan segala keberagamannya.“Kita (Phoenix United) punya member yang musisi, influencer, entrepreneur, young professional, ketua himpunan, siswa berprestasi, dan masih banyak lagi. Siapa saja bisa jadi leader," kata Sabil.Perbedaan yang kentara dari leader zaman dulu vs zaman now salah satunya juga tentang eksistensi media sosial. “Kita sekarang bisa berekspresi dengan mudah berkat kemajuan teknologi. Leader zaman now harus bisa menggunakan kemajuan teknologi ini untuk menyuarakan pesan positif,” kata Sabil.Perbedaan ketiga yang harus dicatat jika ingin jadi leader untuk zaman now adalah siap belajar. Nggak ada lagi tuh leader yang menang sendiri dan selalu paling benar. Jika ingin tetap relevan alias sejalan dengan tren, tentu kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan dong. Salah satu cara untuk adaptasi itu sendiri adalah dengan belajar.Setelah resmi launching pada 17 Agustus 2022, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan RI, Phoenix United mulai menghadirkan agenda seru sekaligus bermanfaat bagi para member. Pada 23 September nanti, Phoenix United bakal mengadakan sharing session bersama dengan speaker berasal dari salah satu member yakni Aldo (@youngtrepreneur.id) dengan tema “Growing Your Business using Social Media.”Tak cuma itu, Phoenix United juga mengajak member untuk fun jogging di Gelora Bung Karno. Membangun dan memperluas networking tidak hanya lewat acara yang serius namun bisa juga dengan aktivitas yang casual dan seru.“Zaman now kita butuh komunitas yang dinamis, kalau stuck dengan template masa lalu kita akan sulit untuk bisa keep up dengan tuntutan masa kini. Dan Phoenix United berusaha untuk menjawab tantangan tersebut," ujar Sabil.Buat kalian yang mencari komunitas untuk networking dan mengasah leadership skills dengan seru, Phoenix United bisa jadi jawaban buatmu. Daftar sekarang di sini.