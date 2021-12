Ini Cara Onad Kupas Kisah 6 Perempuan Indonesia

(Onad akan mengupas tuntas dengan enam tokoh perempuan Indonesia membahas tema seperti perjalanan hidup, percintaan, pekerjaan, dan lainnya lewat program talk show “Check in with Onad”. Foto: Dok. Istimewa)

Melihat wajahnya sudah tak asing lagi, ia adalah Leonardo Arya yang dikenal sebagai Onadio Leonardo . Mengawali karier sebagai bassis grup musik Killing Me Inside kini ia menjadi vokalis grup musik dari LYON.Ada kegiatan lain selain dalam musik yang ia kerjakan. Kini ia akan mengupas tuntas dengan enam tokoh perempuan Indonesia membahas tema seperti perjalanan hidup, percintaan, pekerjaan, dan lainnya lewat program talk show “Check in with Onad”.Program talk show yang digadang oleh aplikasi streaming TrueID ini menyuguhkan cerita-cerita menarik dari para tokoh perempuan populer di Indonesia seperti Anindita Hidayat, DJ Yasmin, Denise Chariesta, Millen Cyrus, Tante Atien Simon, dan juga Beby Leonardo, yang merupakan istri dari Onad.Selain ngobrol seru dan intimate, video podcast berdurasi 25 menit ini juga mengajak para bintang tamu untuk bermain game seru yang sudah disiapkan Onad.“Check In with Onad” akan rilis dua episode setiap minggunya di TrueID, aplikasi streaming film dan serial yang bisa diunduh di Google Play ataupun dinikmati di Trueid.id secara gratis tanpa biaya langganan."Pokoknya kalian harus download aplikasi TrueID dan nonton Check In with Onad. Di sini, kalian bisa lihat keseruan gue ngobrol dengan wanita-wanita cantik!” ujar Onad.Sejak awal, TrueID sebagai layanan streaming film, serial, dan konten digital menawarkan berbagai macam konten hiburan. Setelah berfokus pada film dan serial Asia, kini TrueID mengembangkan layanannya sesuai dengan komitmen untuk memberikan konten premium kepada penggunanya.“Talk show ini adalah bentuk komitmen TrueID dalam terus menghadirkan berbagai macam tipe konten, dan terus menggandeng beragam konten kreator lokal,” kata Armando Siahaan, selaku Country Manager TrueID Indonesia.“Selain itu, TrueID juga ingin terus mengangkat topik dan tema yang hangat dan relevan, baik itu dalam bentuk drama series maupun talk show,” sambungnya.Dalam menggarap program Talk Show perdana ini, TrueID menggandeng Artotel Play yang merupakan salah satu lini bisnis dari Artotel Group.Artotel Play merupakan lini bisnis dari Artotel Group yang menjadi rumah untuk membuat konten-konten kreatif dari grup tersebut.“Kami tentu saja sangat tertarik untuk program Check in with Onad, dimulai dari keseruan membuat konsep konten ini hingga eksekusi di kamar Artotel. Saya berharap konten original ini dapat diterima masyarakat luas dan bisa menghibur mereka semua,” ungkap CEO Artotel Group, Erastus Radjimin.Check In with Onad dirilis menyusul serangkaian TrueID Original Series lainnya. Sebelumnya, TrueID juga meluncurkan web series “Di Antara Sunyi” yang dibintangi oleh Salshabilla Adriani dan Yusuf Mahardika, antologi horor berjudul “Ritual”, dan “Hari Ini Kenapa, Naira?” serial drama Prilly Latuconsina yang bertemakan cinta beda agama. Jadi, sudah siap dengan keseruan bersama Onad?