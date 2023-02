Ternyata, Menu Nasi dengan Lauk Ikan Memperpendek Usia Kucing

(FIR)

Tidak sedikit orang memutuskan untuk memelihara kucing dengan berbagai alasan. Namun, tidak jarang juga ditemukan kucing-kucing yang tidak diperhatikan kesehatannya.Kesehatan fisik kucing adalah salah satu faktor penentu kesejahteraan mereka. Sebagai pemilik yang bertanggung jawab, kamu perlu mengetahui beberapa hal untuk mengoptimalkan kesehatan kucing kesayangan dan mencegah penyakit sedini mungkin.Menurut Novi Wulandari selaku SEA Regulatory Affairs Lead of Royal Canin, tidak sedikit para pet owner ini memberikan makanan berupa nasi dicampur ikan untuk kucing. Padahal, hal tersebut tidak baik."Saya tanya ke orang-orang, di sini siapa yang ngasih makan kucingnya nasi pake ikan, banyak yang angkat tangan. Tapi, waktu ditanya siapa yang kucingnya bertahan sampai 10 tahun, nggak ada yang angkat tangan," kata Novi dalam diskusi kampanye Royal Canin 'Vet is Our Hero' yang mengusung tema “Promoting Quality of Life”.Memberikan makanan yang tidak tepat, ternyata bisa memperpendek usia kucing, lho. Meskipun kucing terlihat gemuk, tetapi belum tentu di dalamnya terkandung nutrisi yang baik."Fesesnya kucing kan ada yang keras, lembek, sampai cair. Kalau yang sering makan nasi, itu bau. Soalnya di pencernaannya ini kemungkinan ada peradangan," terang Novi.Maka dari itu, kamu perlu untuk memilih makanan yang baik bagi si kucing guna kesehatan. Karena kucing cenderung menunjukkan rasa sakit saat kondisinya mulai parah.