Manfaat yang Bisa Kamu Rasakan setelah Memelihara Hewan

Para pemilik hewan peliharaan memiliki alasannya masing-masing untuk melakukan adopsi. Mulai dari ingin memiliki, karena ingin ditemani, hingga ingin menjadikan hewan mereka sebagai keluarga sendiri.Sebuah survei baru-baru ini yang dilakukan oleh American Pet Products Association mengungkapkan bahwa hampir 90 juta rumah tangga di Amerika Serikat sekarang memiliki hewan peliharaan. Data ini menyatakan bahwa penduduk yang memiliki hewan peliharaan lebih banyak dibandingkan tidak.Berbagai riset telah membuktikan bahwa ada banyak manfaat yang bisa diperoleh dari memelihara hewan. Hewan peliharaan diyakini sebagai pembawa kebahagiaan bagi banyak orang.Dilansir dari Psychology Today, ada dua manfaat ketika kita memelihara hewan peliharaan. Manfaatnya antara lain:Sebuah makalah pada 2020 yang diterbitkan dalam jurnal Health and Quality of Life Outcomes menganalisis data dari 21 negara. Lalu menemukan bahwa kesejahteraan berakar pada berbagai faktor, termasuk memiliki tujuan hidup.Pada studi 2018, melakukan penelitian efek kepemilikan hewan peliharaan pada orang yang memiliki gangguan kesehatan mental. Hasilnya adalah peserta yang melaporkan kehilangan tujuan setelah diagnosis, merasa jauh lebih mengendalikan arah hidup setelah membawa hewan peliharaan.Zach Mills dari The Vets pun turut mengungkapkan bahwa tak ada spesifik hewan yang dapat membuat pemiliknya lebih baik. Semuanya sama, tergantung kepada kesenangan individu masing-masing.Hewan peliharaan juga sangat efektif dalam merawat dan mengelola kondisi seperti depresi, kecemasan, gangguan stres pasca-trauma, dan demensia. Selain itu, juga meningkatkan perasaan dukungan sosial, memberi pemilik rasa makna, dan meningkatkan gaya hidup mereka.Ada beberapa aspek dalam memiliki hewan peliharaan yang mengharuskanmu keluar dari rumah. Misalnya, sebagian besar ras anjing membutuhkan olahraga di luar ruangan agar sehat.Bermain bersama hewan peliharaan dapat membantumu untuk bergerak aktif. Jadi, tubuh kamu akan bergerak dan membakar energi sebagaimana mestinya. Pun, ini berpengaruh terhadap kesehatan tubuh.Jadi, selain dianjurkan berolahraga sesuai dengan anjuran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yaitu 150 menit per minggu, hewan peliharaan juga membantumu bergerak lebih. Bergerak santai dan membuatmu dan hewan peliharaan juga lebih dekat.Kepemilikan hewan peliharaan dinilai memiliki manfaat psikologis yang positif. Hal ini tapinya tidak dapat dilihat sebagai alternatif perawatan klinis yang mungkin diperlukan untuk mengatasi kondisi kesehatan mental tertentu.Jika dalam kondisi tersebut, kamu bisa menghubungi profesional seperti dokter atau tenaga medis. Karena memiliki hewan peliharaan bukan sebagai alternatif pengobatan, tetapi membantu mengurangi apa yang menjadi beban pada pikiran.