Pertama di Indonesia! Komunitas untuk Para Pejuang Jerawat

Jerawat menjadi masalah kulit paling umum dialami setiap orang. Fakta ini mendasari lahirnya komunitas untuk para pejuang jerawat, komunitas itu disebut Acne-Free Universe.Komunitas ini diluncurkan Erha Ultimate Acne Cure. Kehadiran Acne-Free Universe ini didedikasikan untk para pejuang jerawat yang biasa disebut Acne Warrior.Erha Ultimate Acne Cure adalah salah satu kategori dari Erha Ultimate Clinical Program yang khusus untuk mengatasi permasalahan jerawat hingga bekas jerawat. Erha merupakan Intelligent DermaBeauty Company yang memiliki ekosistem di industri derma beauty terlengkap dengan perawatan berteknologi lengkap dan modern yang sudah bersertifikat FDA.Acne-Free Universe dibentuk sebagai wadah dan media yang aman dan tepat untuk sharing seputar permasalahan jerawat. Di sini mereka juga berbagi tips dan trik dalam berbagai aktivitas seru baik melalui event online maupun offline, dan solusi penanganan jerawat untuk para Acne Warrior yang tergabung di chat grup eksklusif.Bersama-sama di Acne-Free Universe, para Pejuang Jerawat dapat melawan setiap masalah jerawat dan win every time. Mereka juga akan ditangani langsung oleh dermatologist secara personalized, sesuai dengan permasalahan jerawat masing-masing."Acne-Free Universe by ERHA Ultimate Acne Cure ini adalah komunitas jerawat pertama di Indonesia yang masing-masing team dipimpin oleh Acne-Free Captain yakni para Acne Influencers dan rutin melakukan aktivitas seru untuk mendukung penyembuhan jerawat," ungkap Alisa Agustine Sitorus, Head of Erha Ultimate Acne Cure."Karena kami melihat berdasarkan data Global Burden of Disease, angka prevalensi jerawat 85% pada orang dewasa muda berusia 12–25 tahun, tentunya kami ingin mengedukasi dan memberikan solusi terbaik untuk menuntaskan masalah jerawat pada para remaja, namun dengan cara yang menyenangkan," sambungnya.Harapannya, menurut Alisa, lewat Acne-Free Universe ini bisa menjadi media bagi para remaja yang memiliki masalah jerawat, namun masih bingung mendapatkan solusi yang tepat seperti apa.Pada komunitas ini, Erha punya enam program yang dapat menjadi solusi untuk permasalahan jerawat. Di antaranya:Solusi masalah komedo dan pori-pori.Solusi masalah jerawat aktif yang perubahannya dapat terlihat dalam hitungan minggu.Solusi masalah kemerahan atau biasa disebut PIE (Post-Inflammatory Erythema) yang ditimbulkan karena jerawat.Solusi masalah kemerahan atau biasa disebut PIE (Post-Inflammatory Erythema) yang ditimbulkan karena jerawat.Solusi masalah bekas jerawat yang menimbulkan noda kehitaman pada wajah atau biasa disebut PIH (Post-inflammatory Hyperpigmentation).Solusi untuk menghilangkan bekas jerawat yang menimbulkan jaring parut (bopeng) di wajahDari keenam program tersebut, terdapat tiga plan yang dapat dipilih konsumen sesuai kebutuhan.