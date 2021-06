McDonald’s Rilis Menu Khusus 'The BTS Meal'

(Kamu dapat menikmati menu McDonald’s yang biasa dipesan oleh masing-masing member. Foto: Dok. McDonald's)

Penggemar setia Bangtan Sonyeondan (BTS) tahukah kamu paket menu makanan McDonald’s favorit BTS yang unik hadir di seluruh gerai McD di Indonesia sejak Rabu, 9 Juni 2021. Kamu dapat menikmati menu McDonald’s yang biasa dipesan oleh masing-masing member.BTS Meal terdiri dari sembilan potong Chicken McNuggets, Medium Fries, MediumCoca-Cola, serta dilengkapi dengan Saus Sweet Chilli dan Saus Cajun yang terinspirasi dari resep populer McDonald’s di Korea Selatan.Sejak tahun 2013, BTS menduduki puncak tangga musik dan menyatukan penggemarnya dari seluruh dunia melalui musik dan pesan-pesan positif yang mereka sampaikan lewat lirik lagunya.Selama beberapa bulan ke depan, penggemar BTS di seluruh dunia bisa terhubung lebih dekat dengan band favorit mereka melalui program celebrity signature order yang mulai diluncurkan oleh McDonald’s Amerika Serikat tahun lalu, dan kini hadir di hampir 50 negara termasuk Indonesia.“BTS memiliki kenangan indah dengan McDonald’s. Kami sangat senang dengan kolaborasi ini dan tidak sabar untuk menghadirkan the BTS Meal kepada konsumen setia McDonald's," kata BIGHIT MUSIC, label BTS.Caroline Kurniadjaja, selaku Associate Director of Marketing McDonald’s Indonesia menuturkan alasan McD memilih BTS karena BTS merupakan sebuah band fenomenal yang memiliki basis penggemar mendunia, dan kami sangat bersemangat untuk menghadirkan BTS Meal kepada para konsumen kami di Indonesia mulai besok, 9 Juni 2021," tuturnya.Untuk menjalankan protokol kesehatan dan menghindari terjadinya kerumuman, para ARMY (sebutan penggemar BTS) dapat membeli BTS Meal melalui Drive Thru McDonald’s, atau memesan dari rumah aplikasi-aplikasi pemesanan makanan.