Bersih-bersih Pantai Kelan Bali demi Memurnikan Bumi

Penyediaan stock point pengumpulan sampah

(FIR)

Pantai Kelan yang terletak di Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung tampak banyak sekumpulan orang yang memakai warna oranye berbondong-bondong memungut sampah di sekitaran pantai.Aksi itu merupakan rangkaian kegiatan bersih-bersih Pantai Kelan, sebagai bentuk aksi #LangkahMurni yang juga masih sejalan dengan rangkaian launching Cleo New Look 3D Parametrik yang dilakukan pada Sabtu, 18 Februari 2023 yang juga dalam merayakan Hari Peduli Sampah Nasional pada 21 Februari 2023.Melalui aksi #LangkahMurni, kita diingatkan bahwa persoalan sampah adalah salah satu perhatian utama di Indonesia. Oleh sebab itu dalam upaya penanganan dan pengelolaan sampah, Cleo mengajak seluruh komponen masyarakat yang meliputi Pemerintah baik Pusat dan Daerah, akademisi, aktivis, komunitas, dunia usaha, asosiasi profesional dan bahkan individual.Kegiatan ini dihadiri mencapai 1.000 orang yang terdiri dari jajaran Direksi PT Sariguna Primatirta,Tbk; bekerja sama dengan komunitas pecinta alam Vertikal Rope Indonesia, 15 komunitas di Bali, Dinas Pariwisata Badung, Klean Adat, Camat, masyarakat desa serta volunteer dari berbagai tempat."Kenapa harus bersih-bersih pantai? Karena melalui aksi #LangkahMurni ini kami ingin mengajak masyarakat terlibat dalam kegiatan yang positif yakni secara langsung bersama-sama membersihkan sampah yang ada di Pantai Kelan," ujar Melisa Patricia, Wakil Direktur Utama PT Sariguna Primatirta, Tbk saat ditemui wartawan dalam kegiatan bersih-bersih pantai Kelan"Hal ini sejalan dengan rangkaian launching Cleo, di mana Design Cleo New Look 3D memiliki bentuk wave of purity yang menjadi bentuk aliran kemurnian yang terus berkelanjutan untuk menjaga bumi Indonesia," sambungnya.Penyediaan stock point pengumpulan sampah juga dilakukan Cleo sebanyak 10 titik di area Pantai Kelan. Selain itu ada juga penyerahan beberapa alat bersih-bersih kepada pihak desa yang diterima langsung oleh Kepala Desa Kelan. Hal ini merupakan bentuk komitmen Cleo untuk mengajak dan melibatkan seluruh jaringan dan masyarakat untuk memulai aksi #LangkahMurni dari diri sendiri yang terus berkelanjutan."Ini adalah wujud kepedulian kami untuk menjaga kelestarian alam dan keindahan pantai agar Bali sebagai cerminan Indonesia yakni tempat di mana turis mancanegara berkunjung dan dapat membanggakan kita semua," ujar Hermanto Tanoko,Komisaris Utama PT Sariguna Primatirta"Selain itu, aksi ini merupakan kelanjutan dari misi kami untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan environmental sustainability. Semoga ke depannya Cleo bisa terus mengalirkan kemurnian tanpa batas di seluruh nusantara dan mancanegara, karena Murni Lebih Baik!," tuturnya.Acara bersih-bersih ini juga terasa sangat menarik dengan adanya games-games interaktif dari Cleo yang berhadiah jutaan rupiah untuk peserta bersih-bersih, yakni games berupa temuan benda unik saat bersih-bersih, best costume bagi peserta yang hadir dengan busana unik dan autentik, serta games berupa upload foto keseruan saat event berlangsung untuk menunjukan kepada negeri bahwa masih ada orang-orang yang mau peduli terhadap bumi.