Mana yang Lebih Mahal, Biaya Perawatan Anjing atau Kucing?

Memiliki hewan peliharaan merupakan hal yang menyenangkan dan banyak manfaat. Salah satunya adalah membuat pemilik lebih sehat, baik secara fisik maupun mental.Bahkan, tak sedikit orang yang menganggap hewan peliharaan sebagai teman. Di sisi lain, merawat hewan peliharan tak bisa main-main, terutama dalam hal memberi makan.Berdasarkan survei yang dilakukan Jakpat dengan melibatkan 1.225 responden, menunjukkan apa saja jenis makanan yang diberikan untuk hewan peliharaan dan biaya yang dikeluarkan.Selain itu, Jakpat membandingkan perawatan dua hewan peliharaan yang paling umum, yakni kucing dan anjing. Rata-rata biaya perawatan satu anjing adalah Rp1,8 juta. Sedangkan per kucing Rp1,4 juta.Dari segi makanan, pemilik anjing rata-rata mengeluarkan biaya Rp1 juta sementara kucing Rp710 ribu. Artinya, pemeliharaan anjing lebih mahal daripada kucing."Masyarakat terlihat lebih banyak merogoh kocek untuk memelihara anjing dibandingkan kucing. Dari tahap awal saja terlihat bahwa mayoritas mendapatkan anjing dengan cara membelinya, sedangkan pencinta kucing mendapatkan kucing dari jalanan (terlantar)," ujar Head of Research Jakpat, Aska Primardi.Lebih lanjut, Aska menyoroti biaya perawatan yang lebih banyak dalam pemeliharaan anjing daripada kucing. Jadi tidak heran, dengan tuntutan budget yang lebih besar ini, jumlah anjing yang dipelihara lebih sedikit daripada jumlah kucing yang dipelihara."Namun demikian, budget yang lebih besar ini masih bisa diterima oleh pencinta hewan selama mereka masih dapat menemukan pengalaman positif dari aktivitas ini," respons Aska.Whiskas, Me-O, dan Royal Canin adalah top three merek yang paling dikenal dan dibeli di kalangan pemilik kucing. Kemudian, sebanyak 56% responden membeli merek Whiskas untuk anabul mereka. Disusul Me-O (34%) dan Bolt (29%).Untuk pemilik anjing, 3 merek yang paling diketahui adalah Royal Canin, Happy Dog and Pedigree. Happy Dog menjadi makanan yang paling banyak dibeli responden dengan persentase 42%. Pedigree dan Royal Canin berada di posisi selanjutnya dengan persentase masing-masing 40%.Ada berbagai alasan memilih merek makanan. Sebanyak 73% responden mengaku memilih merek tertentu karena cocok untuk hewan peliharaan mereka. Alasan terbanyak lainnya adalah merek itu mudah ditemukan (66%) dan memiiki kualitas bagus (58%).