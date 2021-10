4 Cara Tenangkan Stres Suara Keras pada Hewan Peliharaan

Tanda-tanda hewan stres

1. Buat ruang aman

2. Gunakan barang

3. Mainkan musik yang menenangkan

4. Bicara dengan dokter hewan

Pernahkah melihat hewan peliharaanmu (anjing atau kucing) lari ketakutan karena mendengar suara terompet, petasan, atau gemuruh saat hujan turun?"Ya, kebisingan dan getaran dapat menyebabkan banyak hewan peliharaan merasa stres dan cemas," jelas Jamie Richardson, D.V.M., Dokter hewan di Small Door Veterinary di New York City, kepada Better Homes and Gardens.Bila demikian, apa yang bisa dilakukan ketika sahabat berkaki empat mulai memperlihatkan gejala stres akibat suara yang keras? Jangan sampai stres yang dialami kucing atau anjing kamu membahayakan dirinya sendiri atau orang lain.Kalau manusia menunjukkan stres dengan cara yang berbeda, begitu juga dengan hewan. Namun biasanya para hewan memperlihatkan stres mereka dengan cara mondar-mandir, gelisah, terengah-engah berlebihan, ngiler, bahkan bersembunyi.Bagaimana cara membatunya? Rencanakan secara proaktif untuk membantu hewan peliharaan menghadapi rasa takutnya terhadap suara keras. Apa saja itu?Kalau sering melihat anjing atau kucing peliharaanmu kerap sembunyi di lemari atau kolong tempat tidur, saat petasan atau petir bersahutan, buatlah ruang kecil yang tertutup.Karena ruang tertutul membantu meredam suara dan membuat mereka sedikit lebih nyaman. Tempatkan mereka sebelum para hewan mendengar suara keras tersebut. Bisa juga dengan mengalihkan perhatian mereka akan suara tersebut. Dengan bermain, misalnya.Gunakan barang yang dapat dipakai untuk mengatasi rasa cemas akan suara keras. Biasanya di toko hewan banyak dijual aksesori untuk anjing dan kucing. Nah, kamu bisa membeli penutup telinga, seperti karet gelang dan meredam suara.Atau bisa juga membelikannya pembungkus hewan yang dirancang dengan lembut dan menciptakan tekanan seperti pelukan yang nyaman di seluruh dadanya.Memainkan musik klasik akan membantu menangakl kebisingan sekitar yang yerjadi di luar. Dan terbukti secara ilmiah, membantu mengurangi kecemasan pada hewan peliharaan.Pilihan lainnya, bisa dengan mesin white noise (mesin suara untuk membuat nyaman saat tidur) atau Aplikasi white noise lite untuk meredam suara keras saat ada jeda dalam musik.Kamu bisa berkonsultasi tentang suplemen atau obat yang dikeluarkan oleh dokter hewan guna membantu mengatasi ketakutan para hewan. Dokter hewan dapat meresepkan obat antikecemasan yang dapat sangat membantu dalam mengurangi stres jangka pendek dan kecemasan seputar suara keras.Jika hewan peliharaan kamu terganggu oleh kembang api dan keributan yang sering terjadi, bicarakan dengan dokter hewan tentang pilihan perawatan yang berbeda. Ciptakan lingkungan yang menenangkan, dan biarkan hewan peliharaan sibuk di dalam ruangan di mana dia merasa lebih aman dan bahagia.