5 Fakta Olivia Benson, Kucing Taylor Swift yang Memiliki Kekayaan Rp1,5 Triliun

1. Berjenis Scottish Fold

2. Diambil dari karakter di serial Law & Order

3. Kucing kedua

4. Fotonya mendapat 2 juta likes

5. Sumber kekayaan

(RUL)

Jakarta: Kucing Taylor Swift bernama Olivia Benson dilaporkan menjadi hewan peliharaan terkaya ketiga menurut All About Cats. Olivia disebut bernilai 97 juta dollar AS atau setara Rp 1,5 triliun.Laporan yang dirilis All About Cats ini dibuat dengan menganalisis akun Instagram hewan peliharaan terkenal dan pemiliknya untuk memperkirakan berapa banyak uang yang dapat dihasilkan setiap hewan per postingan. Untuk kasus Olivia, proyek di luar Instagram juga diperhitungkan.Kucing milik pelantun Wildest Dreams ini berjenis Scottish Fold. Kucing ini memiliki keunikan telinga terlipat yang membuatnya terlihat makin menggemaskan.Dilansir dari New York Post, nama anabul (anak bulu) ini diambil dari nama di karakter serial Law & Order: Special Victims Unit. Olivia Benson merupakan karakter protagonis utama yang diperankan Mariska Hargitay.Taylor Swift diketahui mempunyai tiga kucing dan Olivia merupakan kucing kedua. Berikut nama kucing-kucing Taylor, Meredith Grey (kucing pertama), Olivia Benson kucing kedua) dan Benjamin Button (kucing ketiga).Meredith sama dengan Olivia berjenis Scottish Fold. Sedangkan Benjamin merupakan kucing Ragdoll.Taylor pada April 2020 pernah mengunggah foto Olivia ke akun Instagram miliknya. Foto menggemaskan Olivia sedang berada di sofa itu mendapat itu mendapat 2 juta likes.(Foto Olivia mendapat 2 juta likes di Instagram?)Dalam laporan All About Cats disebutkan sumber kekayaan Olivia berasal dari video klip Taylor. Olivia pernah muncul di video klip Me! dan Blank Space.“Scottish Fold mendapatkan kekayaannya dengan membintangi beberapa video musik bersama pemiliknya (Taylor Swift), membuat merchandisenya sendiri, dan memiliki akting cemerlang di banyak iklan beranggaran besar, termasuk iklan Diet Coke dan Ned Sneakers,” tulis laporan All About Cats seperti dikutip Medcom.id, Minggu, 8 Januari 2023.