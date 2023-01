Art & Beauty Space, Instalasi untuk Healing dan Self-Love di Awal Tahun

(Konferensi pers Wardah Colorfit Beauty Moves You Art Journey. Foto: Dok. Istimewa)

Merek kecantikan lokal Wardah, kembali menghadirkan inovasi untuk menjawab tentang isu kesehatan mental. Healing dan self-love termasuk cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesehatan mental. Oleh karena itu, Wardah mengajak seluruh masyarakat untuk healing dan melakukan self-love di Wardah Colorfit Beauty Moves You Art Journey yang diselenggarakan selama satu bulan mulai dari 28 Desember 2022 hingga 28 Januari 2023 di Ganara Art, SPAC8, Lantai UG ASHTA District 8.Wardah Colorfit Beauty Moves You Art Journey merupakan sebuah art & beauty space yangdihadirkan Wardah bersama Ganara Art. Dalam kegiatan ini, masyarakat dapat mengikutimenikmati tujuh instalasi karya seni menggunakan lima indera perasa mereka meliputipenglihat, pendengar, peraba, pencium, dan pengecap.Instalasi ini memberikan waktu bagi pengunjung untuk healing sejenak dengan merefleksikan dan melepaskan emosi negatif, serta membangun kekuatan dan kepercayaan diri yang dimulai dengan menemukan versi terbaik dari diri dan potensi tersembunyi. Juga, mengambil langkah dalam menemukan keindahan dalam diri dengan mengekspresikan diri dan menciptakan dampak yang berarti bagi sekitar.Kimiko Hikari Zuhria, Wardah Decorative Brand Building Executive mengatakan, kesempatan ini menjadi momen yang tepat untuk Wardah menghadirkan kegiatan yang bertujuan untuk menjadi tempat healing masyarakat di musim libur akhir tahun. Wardah Colorfit Beauty Moves You Art Journey ini juga menjadi bentuk apresiasi kami kepada seluruh konsumen yang telah setia menggunakan produk Wardah, khususnya Wardah Colorfit Series."Selain menghadirkan instalasi, seluruh pengunjung juga dapat mengikuti berbagaikegiatan menarik seperti beauty class, fashion show, dan art & craft class. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi destinasi baru seluruh masyarakat untuk melakukan healing dan self-love sejenak di momen liburan," ujar Zuhria dalam acara konferensi pers pada Rabu, (28/12).Pada pembukaan Wardah Colorfit Beauty Moves You Art Journey hari ini, turut dihadiri oleh penyanyi dan pencipta lagu, Kunto Aji, yang berbagi cerita terkait healing dan self-love."Tak bisa dipungkiri, keberadaan orang lain juga sangat kita butuhkan, sebagaipenopang diri kita yang tentu tak kan selamanya baik-baik saja. Tapi nyatanya mereka bisa saja tetap hilang dan meninggalkan kita kapan pun, dan saat waktunya tiba, hanya diri sendirilah yang tetap ada. Untuk itu, saya mengajak seluruh masyarakat untuk healing dan self-love di momen liburan kali ini dengan berkunjung ke Wardah Colorfit Beauty Moves You Art Journey," ungkap Aji.Zuhria menambahkan pada kegiatan ini, Wardah juga menghadirkan Wardah Colorfit Booth di mana pengunjung dapat try-on dan membeli seluruh rangkaian produk Wardah Colorfit Series, termasuk produk terbarunya, yaitu Colorfit Sky Palette, yang terdiri dari Colorfit Quad Eye Palette dan Colorfith Highlight Contour Palette."Selama kegiatan ini berlangsung, terdapat beberapa experience yang terdiri dariPersonality Test untuk mengetahui tipe personality dan produk Wardah yang sesuai dengankarakter dan kondisi kulit. Terdapat juga challenge Be the Face of Wardah dengan cara berfoto di No Drama Drama Photo Box Ganara Art Ashta dan jadilah Face of Wardah di billboard. Instalasi ini terbuka untuk umum dan di buka secara gratis," tutup Zuhria.