Keren, Komunitas Jetski Ini Ajak Anggotanya Berlatih SAR

Atlet jetski nasional, Aero Aswar, mengajarkan teknik skill dan berkendara jetski (Ist)

Jakarta: Olahraga jetski menjadi salah satu yang marak diganderungi anak muda saat ini. Selain menyenangkan, generasi muda menyukai olahraga ini karena bisa memacu adrenalin.



Namun, Seadoo Next , salah satu komuntas jetski di Jakarta yang memiliki belasan anggota ini mengajarkan anggotanya tak hanya untuk bersenang-senang.



Mereka mengajak anggota yang memiliki rentang usia 18-26 tahun itu belajar berlatih SAR. Seadoo menggandeng Dandim 0502/Jakarta Utara mengadakan kegiatan SAR.



Kegiatan itu digelar selama tiga hari, 17-19 Juni 2021, di Marina Ancol, Jetski Academy Indonesia, dan Pulau Karya. Peserta yang mengikuti kegiatan itu pun mencapai 15 orang.



"Ini diadakan supaya anak muda sesusia aku tidak hanya mencari rasa senang dan adrenalin dari bermain jet ski, tapi harus memiliki tanggung jawab, minimal atas diri sendiri," ucap Rhea Audrey, inisiator komunitas Seadoo Next.



"Harapannya setelah menyelesaikan pelatihan ini, seluruh anggota Seadoo NEXT dapat menjadi rescue team yang dapat membantu orang lain jika ada kejadian tak terduga di laut," lanjutnya.



Beragam materi diajarkan kepada para peserta dalam program ini. Mulai fitur keselamatan, navigasi, serta materi bantuan hidup dasar dan evakuasi korban.



Teknik skill dan berkendara jetski pun diajarkan kepada para peserta. Tak tanggung-tanggung, pengajar materi ini pun adalah atlet juara dunia jetski, Aero Aswar.



"Acara ini sangat menarik karena pertama kalinya kita lakukan pelatihan untuk pengendara jetski terkait keselamatan di laut, apalagi yang mengikuti anak-anak muda," kata Rizky Dwianto, Koordinator Insturktur Kantor SAR Jakarta.



"Harapannya, setelah selesai training, para peserta dapat mempraktikkan ilmu yang sudah mereka terima dan dapat meminimalisir dampak dari kejadian di laut, seperti mencari orang hilang atau kecelakaan di laut sebelum tim SAR sampai di tempat kejadian," tutupnya.

(ACF)