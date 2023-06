Kerja Sama Merry Riana Group dan Kemenparekraf Tingkatkan Kapasitas SDM Ekonomi Kreatif

(Merry Riana, berharap kerja sama antara Merry Riana Group dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) menjadi hal yang baik dalam upaya meningkatkan kapasitas SDM di sektor ekonomi kreatif. Foto: Dok. Birkom Kemenparekraf)

(Penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) antara Kemenparekraf dengan Merry Riana Group. Foto: Dok. Instagram Merry Riana/@merryriana)

(TIN)

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ( Kemenparekraf /Baparekraf) kembali menjalin kerja sama dengan Merry Riana Group dalam upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) ekonomi kreatif.Kolaborasi ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) antara Sekretaris Kemenparekraf/Sekretaris Utama Baparekraf, Ni Wayan Giri Adnyani, dengan CEO Merry Riana Group, Alva Tjenderasa.Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno turut menyaksikan prosesi penandatanganan MoU yang berlangsung dalam "The Weekly Brief With Sandi Uno", di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin, 27 Maret lalu.“Dengan semangat kolaboraksi saya berharap diresmikannya kesepahaman bersama antara Kemenparekraf dan PT Merry Riana dapat menjadi katalisator pemulihan ekonomi Indonesia melalui sektor ekonomi kreatif dan mewujudkan 4,4 juta lapangan pekerjaan di tahun 2024,” kata Menparekraf Sandiaga.Sekretaris Kemenparekraf/Sekretaris Utama Baparekraf, Ni Wayan Giri Adnyani, menyampaikan ruang lingkup kerja sama dengan Merry Riana Group meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif; pengembangan pemasaran di bidang ekonomi kreatif melalui Co-Branding; dan kerja sama dan/atau kegiatan lainnya yang disepakati para pihak.“Intinya ada dua poin, yang pertama peningkatan kapasitas SDM, yang kedua adalah yang berkaitan dengan Co-Branding, jadi nanti kita bisa berkolaborasi di dalam aktivitas-aktivitas kementerian bersama dengan Bu Merry,” kata Ni Wayan Giri.Sementara itu, Entrepreneur, Investor, dan Content Creator, Merry Riana , berharap kerja sama ini menjadi hal yang baik dalam upaya meningkatkan kapasitas SDM di sektor ekonomi kreatif.“Dan harapannya, kita bisa lebih bersinergi untuk bisa lebih banyak lagi melakukan hal-hal yang konkret untuk Indonesia,” kata Merry.Turut hadir dalam acara "The Weekly Brief With Sandi Uno" sejumlah pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf baik secara daring maupun luring.