Art Moments Jakarta Online 3 Manjakan Pencinta Seni dan Fesyen

Art Moments Jakarta Online 3 (AMJO 3) kembali hadir dengan konsep hibrida menampilkan lebih dari 1.200 karya seni dari 52 galeri seni di seluruh dunia."Art Moments Jakarta akan terus menjadi bagian dari komunitas seni, tetap berpegang teguh pada visi kami, yakni mendukung seniman-seniman Indonesia, pemilik galeri, pencinta seni, dan kolektor, dan mengangkat popularitas mereka di kancah seni internasional,” ujar Fair Director and Co-Founder of Art Moments Jakarta Sendy Widjaja.Art Moments Jakarta Online 3 menampilkan presentasi spesial mengenai I Made Wianta, seniman besar asal Bali. Dalam acara tersebut dipresentasikan perjalanan almarhum sebagai bentuk apreasi yang tersaji dalam sembilan periode karya-karyanya. Acara apresiasi ini sekaligus awal komitmen edukatif yang diprakarsai oleh Wianta Foundation dengan Galeri Zen1. Selain Wianta, seniman Bali lainnya, Nyoman Nuarta, juga akan menampilkan sejumlah patung-patung karyanya yang diusung oleh Linda Gallery.Art Moments Jakarta Online 3 juga diisi kehadiran Museum of Toys yang memulai debut di kancah seni NFT dengan peluncuran Karafuru, menampilkan patung karya Kong Andri dan sejumlah patung dari artis ternama seperti Eko Nugroho, Naufal Abhsar, Arkiv Vilmansa, Flab Slab, Abiebi, dan Redmiller Blood.Art Moments Jakarta Online 3 diresmikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Sandiaga Uno, pada 9 Juni 2022 di Art:1 Museum Jakarta.Bursa seni ini digelar dengan konsep hibrida menggabungkan acara luring dan daring. Acara luring berlangsung pada 9-12 Juni 2022 di Art:1 New Museum. Acara daring bergulir pada 10 Juni hingga 31 Agustus 2022 dan dapat diakses diAcara pembukaan Art Moments Jakarta Online 3 juga dihadiri oleh Creative Economic Marketing Director of Tourism and Creative Economy of Indonesia Yuana Rochma Astuti, Senior Vice President of Transaction Banking Business BCA Dody Santosa Iswan.Art Moments Jakarta Online 3 secara simbolis dibuka oleh Yuana yang menorehkan cat di atas medium kanvas putih, diikuti Sendy Widjaja, Dody Santosa Iswan, Rizki Zaelani, dan Managing Director Art:1 New Museum Monica Gunawan. Selanjutnya, seniman Mira Hoeng menyelesaikan goresan-goresan tersebut menjadi sebuah lukisan utuh.Banyak penggemar seni dan fesyen diundang menghadiri Party at The Museum, acara yang memadukan seni dan fesyen yang diselenggarakan oleh Art Moments Jakarta dan P&N Studio. Selama acara, tamu dipersilakan untuk mengeksplorasi ruang pameran. Selama di ruang pameran, tamu undangan dapat menikmati makanan dan canape persembahan Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel di lounge buatan Malka Indonesia, dan sajian minuman dari Kokumi Boba Fett. Selain itu, tersedia juga aktivitas menarik seperti instant photo booth dan berpartisipasi dalam Best Dressed Contest.Art Moments Jakarta Online 3 terselenggara atas dukungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Bank Central Asia (BCA), The Hermitage, a Tribute Portfolio Hotel, Jakarta, Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta Philharmonic Orchestra, Studio P&N, Amot Syamsurimuda, Two Island, Dragonfly, Firefly LED, Malka dan Materium, serta semua seniman dan pencinta seni.