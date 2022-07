Yuk, Cari Tahu Personality Match Kamu Lewat Anthem!

1. Tipe otentik dan romantis

(Dengar musiknya dan cocokan yang mana yang paling pas dengan karakter kamu. Foto: Dok. Istimewa)

2. Tipe mudah bergaul yang karismatik

3. Tipe yang pintar dan dewasa

4. Tipe keren yang independen

5. Tipe pemberani yang antusias

Seperti halnya fashion dan kebiasaan, musik juga menunjukkan gaya dan vibes seseorang! Esensi musik juga adalah menyampaikan perasaan. Tinder baru-baru ini mengungkapkan fakta bahwa ‘Musik’ menjadi interest paling populer yang dipasang di bio.Setelah ‘Music Mode’ hadir di fitur Explore, 40 persen pengguna dewasa muda di berbagai belahan dunia sudah pasang lagu favorit lewat fitur ‘Anthem’ di profil mereka, dan ini terbukti membuat jumlah match meningkat hingga 10 persen.Dan anak muda zaman sekarang suka mengeksplor cara untuk match dengan orang tanpa harus kehilangan jati dirinya. Nah, untuk itu Tinder berkolaborasi dengan Vicky Chiu, seorang pakar terapis musik asal Taiwan, yang bisa membantu kamu menemukan soulmate dan match yang ideal di ‘Music Mode’.“Berdasarkan penelitian, selera musik sangat berkaitan dengan kepribadian, perasaan, hingga pikiran seseorang. Setelah berbagai pendekatan dan riset, kami akhirnya bisa berbagi insight tentang bagaimana anak muda merepresentasikan diri mereka lewat lagu yang mereka bagikan di Tinder, saat mencari match. Musik berperan sebagai ice breaker yang efektif, namun percakapan yang tuluslah yang mengantarkan ke jenjang selanjutnya,” ujar Vicky.Vicky telah menyusun riset internasional yang melibatkan 300,000 peserta dan data, yang dikumpulkan selama 17 tahun terakhir, untuk mengungkapkan 5 jenis vibes berbeda yang digambarkan lewat musik.Jika kamu mencari seseorang yang respect sama selera kamu, cari tau lima vibes yang bisa kamu tunjukkan lewat pilihan musik kamu nih!Kalau kamu berjiwa romantis, jujur, dan mencari hubungan yang bermakna, kemungkinan besar kamu adalah tipe yang Tulus nan Romantis. Menurut Vicky, tipe musik yang mellow seperti soft rock, R&B hingga genre adult contemporary adalah cerminan karakter tersebut.Kamu bisa pilih lagu-lagu dari genre ini buat dipasang di Anthem profil Tinder kamu, dan mungkin gak lama lagi kamu akan ketemu match dengan prinsip-prinsip dan selera humor yang sama!Rekomendasi Anthem: Break My Soul - Beyonce, dan Kukira Kau Rumah - Amigdala.Senyum charming adalah karakter dari pribadi supel dan karismatik ini. Biar vibes-nya makin keluar, jenis musik yang sederhana dan bikin rileks, seperti country dan unplugged music menggambarkan kepribadian yang mudah beradaptasi dan penasaran mengeksplor hal baru.Dengan pasang musik seperti itu di profil kamu, memunculkan kesan bahwa kamu orangnya suka ngulik pengalaman baru kaya traveling, dan antusias dengan hal yang kamu suka banget. Kalo soal pacaran sih, kamu tipe yang suka nostalgia, makanya gestur-gestur romantis nan ‘effort’ cocok sama gaya kamu!Rekomendasi Anthem: Diri - Tulus, dan Lover - Taylor Swift.Mencari seseorang yang stabil, suka film klasik dan hal-hal berbau seni? Kalo kamu orang yang dewasa, cerdas, suka mengeksplor hal baru, suka bertukar pikiran dengan teman, maka saat mengeksplor music mode, kamu mungkin akan suka jenis Anthem yang inspiratif sekaligus kompleks, serta dinamis, seperti genre musik klasik, operatic, avant-garde, hingga jazz tradisional!Rekomendasi Anthem: Silver Rain - Rendy Pandugo, dan Senja Teduh Pelita - Maliq & D’Essentials.Apakah teman-teman kamu suka memberikan pujian kalau kamu orang yang berkarakter dan unik? Mungkin first impression kamu di mata orang-orang sedikit ‘dingin’, tapi setelah kenal, mereka akan sadar bahwa kamu orang yang tidak mudah terbawa arus dan punya perspektif yang unik tentang dunia.Musik yang paling bisa menggambarkan sisi rebel tapi asyik dari kamu adalah tipe musik yang intens, penuh dengan distorsi, berisik dan agresif, seperti musik-musik rock klasik, heavy metal hingga genre power pop.Dengan memasang lagu-lagu dengan genre ini di Tinder, besar kemungkinan kamu bisa menemukan tipe match us-against-the-world versi kamu sendiri!Rekomendasi Anthem: I Ain’t Worried - OneRepublic, dan Semua Orang Pernah Sakit Hati - Lomba Sihir.Kalau kamu mencari hubungan yang bisa bikin kamu to the point, proaktif, sekaligus juga mengikuti tren dan pop kultur - mungkin kamu bisa mencari match yang bisa mengimbangi lifestyle kamu yang energetik!Nah, genre elektronik seperti rap, electronica hingga Euro-pop bisa jadi pilihan pas buat mendeskripsikan kepribadian kamu. Jenis musik tersebut juga bisa menyampaikan sifat kamu yang ekspresif, jadi, calon gebetan kamu bisa kebayang serunya kalian kalau pacaran nanti.Rekomendasi Anthem: You Made Me Smile - Oslo Ibrahim, dan I Like You (A Happier Song) - Post Malone dan Doja Cat.Jadi, adanya fitur Anthem di Tinder terbukti membuka banyak kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih dalam dan berkesan. Selamat mencoba ya!