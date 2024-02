Apresiasi Mitra Bisnis, JCB Indonesia Berikan 22 Penghargaan Terbaik

(TIN)

Merek pembayaran global utama, JCB Indonesia, berupaya untuk terus beradaptasi, berinovasi dan memberikan pengalaman berkualitas dan tak terlupakan melalui penerapan digital transformasi.Upaya ini dilakukan untuk memudahkan dan mendukung mitra bisnis agar tetap terkoneksi dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan tanpa mengenal batas waktu dan jarak.Sebagai bentuk apresiasi kepada mitra bisnis yang telah berkolaborasi dan berkontribusi selama ini, JCB Indonesia menggelar acara tahunan yang bertajuk ‘JCB Indonesia Award 2024’. Ini merupakan acara penghargaan yang telah dilaksanakan ke-5 kalinya sejak tahun 2020.Diketahui, JCB Indonesia Award 2024 dihadiri oleh 100 tamu undangan yang tidak hanya dari mitra bisnis seperti Bank, Merchant, dan Media, tetapi juga dihadiri oleh MASAKI Yasushi, Ambassador Designate of Japan to The Republic Indonesia.Selain itu, JCB Indonesia Award 2024 juga dihadiri oleh perwakilan dari Iseikai General Hospital Osaka dan JAPAN PRIVATE TOUR yang memberikan informasi seputar medical and luxury tourism in Japan. Pada kesempatan ini JCB Indonesia memberikan 22 Penghargaan yang diberikan kepada mitra bisnis yang menunjukkan kinerja yang baik dan luar biasa."Kami sangat senang dan antusias dapat menggelar Acara penghargaan JCB Indonesia Award 2024. Ini merupakan sebagai bentuk apresiasi JCB Indonesia terhadap mitra bisnis utama kami yang memberikan kontribusi penting sehingga JCB Indonesia di tahun 2023 berhasil mencatat kinerja yang sangat baik. Tak hanya dari sisi jumlah pemegang kartu kredit JCB, jumlah volume transaksi juga naik secara significant bahkan jika dibanding dengan masa sebelum Pandemi terutama pada transaksi luar negeri seperti di Jepang ," ujar Mr. Takumi Takahashi, President Director PT. JCB International Indonesia.Lebih lanjut, Takumi berharap di tahun 2024, JCB bersama para mitra dapat terus mengembangkan potensi bisnis lebih luas lagi dengan memanfaatkan JCB’s value proposition di Indonesia, yaitu Sugoi Japan."Lewat Sugoi Japan, JCB selalu berkomitmen untuk memberikan layanan premium terbaik bagi para pemegang kartu tertutama saat berlibur di Jepang salah satunya melalui promo campaign cashback 10 persen persen untuk seluruh transaksi merchant offline di Jepang yang dapat dinikmati mulai tanggal 1 February 2024 ini," jelasnya.Sebagai bentuk komitmen, PT JCB International Indonesia (JCB Indonesia) terus berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka memberikan produk dan layanan terbaik bagi pemegang Kartu JCB. Selain itu, kolaborasi dari mitra bisnis adalah kunci utama kesuksesan, selain nasabah.