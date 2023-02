Rayakan Hari Perempuan Internasional, The Girl Fest Diselenggarakan 3-5 Maret 2023

(ROS)

Komunitas perempuan terbesar di Indonesia, Rahasia Gadis berkolaborasi dengan Rans Entertainment menggelar festival untuk perempuan bertajuk The Girl Fest pada 3–5 Maret 2023 di Central Park Mall, Jakarta Barat.Mengangkat tema Girls in Real Life, festival ini diadakan sekaligus untuk merayakan Hari Perempuan Internasional pada Maret nanti. Dalam The Girl Fest, para pengunjung bisa menikmati berbagai macam aktivitas, seperti Beauty & Fashion Bazaar, JAJARANS Food Bazaar, Picnic & Interactive Area, Talkshow, Karaoke Session & Live Music Performance di Main Stage.“Biar kita cewek-cewek bisa girl time bareng. Buat jadi tempat kita kumpul-kumpul dan seru-seruan juga! Sekaligus bisa tuker inspirasi dan opini bareng-bareng. Pokoknya The Girl Fest ini ada untuk kita bisa bonding bareng sesama cewek! It's girl time!” kata Nagita Slavina, selaku Founder Rans Entertainment ketika ditanya mengenai tujuan dari diadakannya The Girl Fest.Pada pengumuman fase pertama ini, The Girl Fest melalui akun Instagram official @thegirlfest.id mengumumkan beberapa nama-nama besar sebagai bagian dari penampil, mulai dari Tiara Andini, Christie, Yotari Kezia, Isyana Sarasvati, Maudy Ayunda, Chelsea Islan, Luna Maya, Raisa, Jessica Milla dan juga Nagita Slavina yang juga akan ambil bagian di panggung utama.Dhika Himawan & Adelle Tanuri, Co-Founders dari Rahasia Gadis mengatakan, “Ini acara Rahasia Gadis terbesar yang pernah kita adakan, dan senang banget bisa melakukannya dengan Rans (Kita ngefans sama MAMA GIGI!). Gak cuman itu, kita ingin mengajak banyak bisnis yang dimiliki atau dipimpin oleh perempuan untuk meramaikan bazaar area The Girl Fest, seperti brand beauty, fashion dan f&b untuk mengapresiasi women leaders!”The Girl Fest juga sudah meluncurkan pilihan tenant-tenant terbaik untuk area bazaar, dengan beauty dan fashion brand viral yang akan dilengkapi oleh sesi live shopping dari Toko Mama Gigi, begitupun dengan makanan hits dari JAJARANS. The Girl Fest 2023 ini juga telah didukung oleh deretan sponsor dari Indomie, Chitato, Maybelline New York, MilkLife, Frozz, Cap Lang, Tulisan Alam, dan KVIBES.ID.Uniknya, dengan penampil papan atas serta berbagai activity yang ditawarkan, The Girl Fest tidak memungut biaya bagi para pengunjung. Untuk masuk ke venue The Girl Fest, para pengunjung hanya diwajibkan untuk melakukan registrasi secara gratis melaluiuntuk mendapatkan QR Code yang akan di-scan pada meja registrasi.“Btw, laki-laki juga pastinya boleh datang! Siapa tahu dapat banyak rahasia tentang gadis,” ujar Dhika.