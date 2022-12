Festival and Exhibition Social Chic Siap Diselenggarakan 9-11 Desember

(ROS)

Satu lagi acara festival musik hadir di Bandung, Jawa Barat. Festival and Exhibition Social Chic siap diselenggarakan pada 9 hingga 11 Desember 2022, di Secapa AD, Hegarmanah, Bandung.Festival and Exhibition Social Chic akan menghadirkan deretan penampilan dari musisi nasional terbaik yakni Tiara Andini, Kahitna, Rizky Febian, dan masih banyak lainnya. Tak hanya musisi, para influencer bandung turut meramaikan event exhibition dan festival musik ini, yaitu Indy Ratna, Fahrul Rochman, dan Nethanya.“Kami akan menampilkan Chic Talk, yaitu sebuah talkshow namun dibungkus dengan konsep yang lebih santai. Topik obrolannya mengenai pengalaman atau karier influencer. Apalagi zaman sekarang brand owner juga sudah jadi idola. Chic Talk diharapkan bisa menjadi solusi dan refrensi bagi penonton yang ingin menjalankan bisnis, terutama di industri fashion dan beauty," kata Festival Director Social Chic Yoga Khairul.Memasuki rangkaian kota kedua, Social Chic ingin terus menciptakan exhibition dan festival musik yang berkualitas. Dengan ekspektasi pengunjung yang kian bertambah, pemilihan venue menjadi hal utama. Social Chic memilih Secapa AD sebagai tempat diselenggarakannya event agar bisa menampung lebih banyak pengunjung.Yoga memastikan kapasitas pengunjung yang hadir akan sesuai dengan besarnya Venue untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan pengunjung selama penyelenggaraan event. Protokol kesehatan juga diterapkan sesuai anjuran pemerintah."Yang jelas target kita adalah membuat event ini senyaman mungkin untuk penonton dan semua brand puas, tenant puas, dan yang belanja pun banyak," kata Yoga.Tiket Social Chic bisa didapatkan melalui tiket.com dengan harga Rp70 ribu per hari. Social Chic Bandung didukung oleh Disparbud Jawa Barat guna meningkatkan kesadaran terhadap brand lokal di Indonesia, terutama brand lokal yang ada di Kota Bandung.Info terkini event ini dapat Anda lihat di Instagram @socialchic.id dan TikTok @socialchic_id