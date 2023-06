Figures by Figure, Merefleksikan Hubungan antara Manusia terhadap Tubuhnya

(FIR)

Pameran seni Figures by Figure yang diadakan di A3000 Creative Compound Kemang, Jakarta Selatan. Acara ini memanggil para seniman atau penggemar kreatif untuk menunjukkan karyanya. Menyajikan hasil karya seni dari berbagai latar belakang, pameran ini dapat dinikmati oleh kamu para peminat seni mulai dari 24-30 Juni 2023 mendatang.Figure adalah sebuah team creative agency yang berasal dari Jakarta. Seperti namanya, acara pameran ini lahir dari ketertarikan figure terhadap ide-ide artistik, serta keinginan untuk berkarya.Pameran ini juga ajang mengeksplorasi tema gambaran tubuh sepanjang sejarah dan budaya, namun tidak eksklusif pada media grafis dan poster bersama teman-teman pelaku desain serta seni rupa. Dalam pameran ini akan dihadirkan beragam interpretasi artistik yang melintasi ruang dan waktu.Figures by Figure terinspirasi dari sejarah seni dan budaya masyarakat permadani dalam memandang dan menggambar bentuk tubuh manusia. Pameran ini mengundang pengunjung untuk merefleksikan bagaimana peran gender, standar kecantikan, serta norma sosial yang ada membentuk konsep akan tubuh atau bentuk fisik kita.“Dari berbagai pameran yang ditampilkan, kita ingin memancing pemikiran pengunjung untuk membahas tentang hubungan kompleks yang dimiliki oleh manusia terhadap tubuhnya sendiri. Hal ini seringkali terjadi di lingkungan kita, atau bahkan hampir semua orang pasti pernah mengalami hubungan yang rumit ini”, ujar Fahmi Maulana dan Adellard, sebagai Design Lead dan Creative Strategist dari Figure.Acara ini pun dibuka lebar bagi para seniman dan penggemar kreatif yang ingin bergabung, berkontribusi, dan menunjukkan karya seninya. Topik-topik yang dapat dibahas diantaranya tentang standar kecantikan, peran gender & ekspektasi tubuh, modifikasi & perhiasan tubuh, keragaman budaya & penerimaan bentuk tubuh, dan politik & kampanye tentang tubuh.Ada pula para seniman-seniman ternama yang akan berpartisipasi dalam pameran seni Figures by Figure, seperti Azeten, Nabila Ernada, Miranda Pranoto, Mohammad Taufiq "Emte", Patricia Thebez, dan Problema Nona. Sehingga, bagi para peminat seni yang ingin melihat karya mereka dapat berkunjung ke acara Figures by Figure di A3000 Creative Compound Kemang.