Usung Misi Berkelanjutan, Ini Transformasi Butik Skincare dari Bahan Daur Ulang

(Butik Kiehl's di Central Park Mall, Jakarta Foto: Dok. Yuni)

Sejalan dengan komitmen pembangunan yang berkelanjutan dari L’Oréal Grup yaitu L’Oréal for the Future, Kiehl’s Indonesia memperkenalkan transformasi butik di Central Park Mall, Jakarta yang didesain dengan lebih berkelanjutan.Butik Kiehl’s ini didesain secara menyeluruh dengan prinsip-prinsip sustainability dari konsep awal, proses konstruksi hingga pengelolaan daur ulangnya atau end-of-life recycling."Sebagai bagian dari komitmen kami di Indonesia, kami mengambil tindakan untuk membuat butik kami lebih ramah lingkungan, untuk masa depan yang lebih hijau. Kami bangga memperkenalkan butik Kiehl's di Central Park Mall, Jakarta kepada konsumen di Indonesia, yang sudah didesain, diproduksi, serta dioperasikan secara lebih ramah lingkungan," tutur Venny Septianita, Brand General Manager, Kiehl's Indonesia.Sementara, Arif Suwita, Head of Retail Design and Visual Merchandising, L'Oréal Luxe Indonesia menjelaskan untuk mewujudkan ritel yang lebih sustainable, tim retail desainer L'Oréal mengubah material yang digunakan di butik.Pertama, 82 persen material yang digunakan di butik Kiehl's Central Park Mall Jakarta menggunakan bahan yang disertifikasi ramah lingkungan, digunakan atau didaur ulang. Sebagai contoh, dinding bata di butik digunakan kembali dari bekas bongkahan bangunan tua, sedangkan lantai butik dikonstruksi dari kayu bekas yang diolah kembali dan dilapisi dengan water-based wood coating."Butik ini dirancang agar dapat diakses oleh semua Friends of Kiehl's, termasuk pelanggan yang menggunakan kereta bayi dan kursi roda agar mampu bergerak di sekitar butik tanpa hambatan," jelas Arif.Selain itu, butik ini juga menggunakan 100 persen LED, sistem lampu otomatis dan dilengkapi dengan perangkat elektronik yang menggunakan jumlah energi yang sedikit agar butik menjadi lebih hemat energi. Kualitas dan level pencahayaan pada setiap bagian butik seperti color temperature hingga color rendering index diatur dan didesain untuk memastikan kenyamanan penglihatan staf dan konsumen."Layanan daur ulang di dalam butik juga tersedia melalui program Kiehl's Recycle and Be Rewarded. Melalui program ini, kami mendorong konsumen untuk membawa produk kecantikan mereka yang sudah habis kembali ke butik untuk didaur ulang. Juga, dekorasi butik dengan tema New York khas Kiehl's dilukis tangan oleh seniman lokal dengan cat berbahan dasar air yang menggunakan bahan-bahan bersertifikasi ramah lingkungan sehingga tidak mengandung efek kimia yang berbahaya bagi kesehatan," tutup Arif.